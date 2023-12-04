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الأونروا: انخفاض حجم التمويل ما يزال مصدر قلق

12/4/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن انخفاض حجم التمويل الإنساني المخصص للاجئين في الأردن، ما يزال يشكل مصدرا للقلق، ما انعكس على قدرتها بتقديم خدماتها.
وذكرت في تقرير عن نشاطاتها وبرامجها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بين الفترة الممتدة من أيار (مايو) الى تشرين الأول (أكتوبر) للعام الحالي، أنه لم يجر تمويل الجزء الخاص بالأردن من النداء الطارئ للعام الحالي إلا بنسبة 31.8 %، وذلك منذ بداية العام وحتى أيلول (سبتمبر) من العام نفسه.
ويشكل هذا النقص بحسب التقرير، "تحديا كبيرا أمام استمرار مساعدة الأونروا للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، بما في ذلك المساعدات النقدية والتعليم والرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحماية".
وكانت الوكالة، قدرت متطلبات تمويل برامجها لدعم اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية للعام الحالي بنحو 28.871 مليون دولار، وقالت إن الأردن يستضيف عددا كبيرا من اللاجئين، بما في ذلك أكثر من 660 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين، منهم 19 ألف لاجئ فلسطيني من سورية (4،959 عائلة) مسجلين لدى "الأونروا".
ولفت لتأخر التوزيع النقدي للربع الثالث من العام الحالي لمدة شهر واحد للمرة الأولى منذ سنوات، ما أثر على اللاجئين الفلسطينيين من سورية وعددهم 20,074، في حين لم يؤمن أي تمويل للآن للربع الرابع أو التوزيعات النقدية للشتاء، ما يشكل خطرا جسيما على الفئات الضعيفة.
وقال إن بين الفترة من نيسان (أبريل) إلى أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، عاد 20,061 فقط من أصل 659,457 بنسبة 3 % من اللاجئين السوريين الذين تدعمهم المفوضية والموجودين في الأردن، كما عاد– وفقا للأونروا- 1,080 لاجئا فلسطينيا من سورية في الأردن إلى سورية في الفترة نفسها.
وأشار في حزيران (يونيو)، أعاد البنك الدولي تصنيف الأردن على أنها من الدول ذات دخل متوسط أعلى إلى دولة ذات دخل متوسط أدنى، مستندا على هذا لارتفاع يقدر بنحو 8.6 % في أعداد السكان، وزيادة في معدلات الفقر، بحيث يعيش أكثر من ثلث الأردنيين الآن تحت خط الفقر (أي 3.8 مليون من إجمالي سكان الأردن البالغ 11.32 مليون نسمة، بزيادة 11 نقطة مئوية عن عام 2021).
كما ارتفعت البطالة من 21.9 % في شباط (فبراير) إلى 22.3 % في أيار (مايو) من العام الحالي، مشيرا الى أن الشباب هم الأكثر تأثرا حيث يمثلون نحو نصف العاطلين عن العمل.
أما بالنسبة للنساء، فبرغم أن نسبة خريجات الجامعات تجاوزت 50 % لأول مرة العام الماضي، فإن مشاركة الإناث في سوق العمل ما تزال منخفضة عند 14 %.
وذكر التقرير، أن ارتفاع الأسعار الناتج عن تقلب أسعار السلع العالمية، انعكس سلبا على حياة اللاجئين الفلسطينيين في عدة جوانب، كديون الأسرة وتغطية الاحتياجات الأساسية والتعليم، بخاصة بالنسبة لـ180 ألف من سكان غزة السابقين و20,074 لاجئا من سورية مسجلين لدى "الأونروا".
وقال التقرير، إن لاجئي فلسطين من سورية، من بين الفئات الأكثر ضعفا بين اللاجئين في الأردن.
واستنادا على دراسة لـ"الأونروا" فمن أصل 1,033 عائلة جرت مقابلتها، فإن
24 % ليس لديهم مصدر دخل، وكان هناك نحو 146 طفلا، 9 % منهم يعملون. كما كان هناك 33 حالة حماية طفل (23 فتاة و10 فتيان) تتعلق بحالات إيذاء جسدي ولفظي، وتسرب من المدارس والإهمال والإيذاء النفسي والعاطفي والتنمر، وعمالة الأطفال، وعدم تسجيل المواليد.
وفي مجال التعليم أشار التقرير، الى أن وزارة التربية والتعليم قدمت تصنيفا جديدا لطلاب الصف التاسع، يميز بين المسارين الأكاديمي والمهني، اذ أصبح لدى الطلاب اختيار إما اتباع المسار الأكاديمي أو المهني في نهاية العام الدراسي للصف التاسع. ونتيجة لذلك، قرر 1,174 طالبا من طلاب "الأونروا" (يمثلون 10 % من طلاب الصف التاسع) عدم الانتقال إلى الصف العاشر، وانضووا بدلا من ذلك للمسار المهني في مدارس التربية بداية العام الدراسي 2023/2024.
صحيا، كان هناك تفش طفيف لمرض الحصبة في الأردن، وقد تعاونت "الأونروا" مع وزارة الصحة، بإطلاق حملة تطعيم نجحت بتخفيف المخاطر، واحتواء انتشار المرض في مخيمات اللاجئين.

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