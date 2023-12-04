%36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس
كشف مشروع قانون موازنة وزارة العدل للعام المقبل، أن ما ورد للمحاكم الأردنية العام الحالي من قضايا وصل الى 347.3 ألف، بينما يتوقع بأن يصل عدد القضايا للعام المقبل 472.6 ألف، وبزيادة نسبتها 36 %.
وبلغ عدد القضايا المفصولة وفق المشروع للعام الحالي 315 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا المدورة للعام نفسه 118.8 ألف، والمدورة السابقة وصلت الى 86.5 ألف قضية.
وخصص المشروع 71.869 مليون دينار للوزارة، منها 59.6 مليون نفقات جارية، و12.2 مليون رأسمالية.
وبحسب المشروع، بلغ عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة للعام الحالي 1992 ألفا كتقييم أولي، بينما قدر عدد العقوبات البديلة المستهدفة للعام المقبل بـ2100 قضية.
ومن الملاحظ أن عدد العقوبات البديلة المنفذة ارتفع العام الحالي 247 %، مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ عدد القضايا 574، كما خصصت الحكومة لهذا البند 35 ألف دينار للعام الحالي و35 ألف دينار للعام المقبل، مقارنة بـ6.4 آلاف دينار للعام الماضي.
وذكر مشروع الموازنة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام الحالي، اذ أشار الى أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة الى حد ما، لكن التشريعات الحالية ما تزال بحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات، ومنها التوقيع الإلكتروني وغيرها.
كما ذكر من ضمن التحديات ضعف الإقبال على الحلول البديلة للنزاعات، ومحدودية بدائل العقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة عموما، وعدم الاقبال على تبني المقر منها، بالاضافة الى ضعف الجاهزية الالكترونية، للشركاء الأساسيين للقطاع، والخاصة بتفعيل التحول الالكتروني كالمحاكمات عن بعد.
وبين أن التحديات ضعف تعاون عدد الشركا ء الأساسيين بدعم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع، كضعف إقبال مجموعات من المعنيين على استخدام الخدمات الإلكترونية، والحاجة لتطوير إدارة الموارد البشرية من أنظمة تحفيز وتقييم ومسارات وظيفية وغيرها.
وتنفذ الوزارة برنامج الادارة والخدمات المساندة الهادف لرفع القدرة المؤسسية للموظفين بالتدريب وتحسين الخدمات، ومأسسة آليات العمل وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للبرامج والمشاريع.
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