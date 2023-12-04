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%36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل

12/4/2023 2:30:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






كشف مشروع قانون موازنة وزارة العدل للعام المقبل، أن ما ورد للمحاكم الأردنية العام الحالي من قضايا وصل الى 347.3 ألف، بينما يتوقع بأن يصل عدد القضايا للعام المقبل 472.6 ألف، وبزيادة نسبتها 36 %.
وبلغ عدد القضايا المفصولة وفق المشروع للعام الحالي 315 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا المدورة للعام نفسه 118.8 ألف، والمدورة السابقة وصلت الى 86.5 ألف قضية.
وخصص المشروع 71.869 مليون دينار للوزارة، منها 59.6 مليون نفقات جارية، و12.2 مليون رأسمالية.
وبحسب المشروع، بلغ عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة للعام الحالي 1992 ألفا كتقييم أولي، بينما قدر عدد العقوبات البديلة المستهدفة للعام المقبل بـ2100 قضية.
ومن الملاحظ أن عدد العقوبات البديلة المنفذة ارتفع العام الحالي 247 %، مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ عدد القضايا 574، كما خصصت الحكومة لهذا البند 35 ألف دينار للعام الحالي و35 ألف دينار للعام المقبل، مقارنة بـ6.4 آلاف دينار للعام الماضي.
وذكر مشروع الموازنة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام الحالي، اذ أشار الى أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة الى حد ما، لكن التشريعات الحالية ما تزال بحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات، ومنها التوقيع الإلكتروني وغيرها.
كما ذكر من ضمن التحديات ضعف الإقبال على الحلول البديلة للنزاعات، ومحدودية بدائل العقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة عموما، وعدم الاقبال على تبني المقر منها، بالاضافة الى ضعف الجاهزية الالكترونية، للشركاء الأساسيين للقطاع، والخاصة بتفعيل التحول الالكتروني كالمحاكمات عن بعد.
وبين أن التحديات ضعف تعاون عدد الشركا ء الأساسيين بدعم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع، كضعف إقبال مجموعات من المعنيين على استخدام الخدمات الإلكترونية، والحاجة لتطوير إدارة الموارد البشرية من أنظمة تحفيز وتقييم ومسارات وظيفية وغيرها.
وتنفذ الوزارة برنامج الادارة والخدمات المساندة الهادف لرفع القدرة المؤسسية للموظفين بالتدريب وتحسين الخدمات، ومأسسة آليات العمل وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للبرامج والمشاريع.


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