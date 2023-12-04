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التايكواندو يأمل بمقعد إضافي في باريس 2024 عبر التصفيات

12/4/2023 2:30:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - تعد التصفيات الآسيوية القارية المؤهلة لأولمبياد باريس التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، فرصة لتأهل لاعبة إضافية من المنتخب الوطني إلى الدورة، وفقا لما سيحدده الجهاز الفني لاحقا.
وتواصل التايكواندو الأردنية تحقيق الإنجازات على المستويات كافة، بعد تأهل 3 لاعبين مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، من دون خوض التصفيات القارية 2024، وذلك على ضوء نتائجهم في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى“جائزة مانشستر” التي اختتمت منافساتها أول من أمس.
ويتصدر الأردن المركز الأول على المستويين الآسيوي والعربي والثالث عالميا، في الترتيب العام لعدد اللاعبين المتأهلين مباشرة إلى أولمبياد باريس.
وتنص تعليمات الاتحاد الدولي، على تأهل 4 لاعبين كحد أعلى من كل دولة مشاركة بمنافسات التايكواندو، بواقع لاعبين اثنين ولاعبتين.
وكان تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة بعد الحفاظ على مكان لهم في التصنيف الأولمبي ضمن المراكز الست الأوائل، كل من: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) والتي أحرزت الميدالية البرونزية في جائزة مانشستر، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) الذي نال الميدالية البرونزية أيضا، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).
وفي إنجاز تاريخي جديد، حصل الحكم الدولي الأردني أيمن العداربة على جائزة أفضل حكم في العالم للعام الحالي، وتم تسليمه الجائزة خلال الحفل السنوي للاتحاد الدولي للتايكواندو، والذي أقيم مساء أول من أمس في مدينة مانشستر بعد اختتام منافسات الجائزة الكبرى.
وكان العداربة، فاز بجائزة أفضل حكم في بطولة العالم للتايكواندو التي أقيمت في أذربيجان خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، كما أدار باقتدار العديد من المباريات في البطولات العالمية.
ويؤكد التصنيف الأولمبي للمنتخب الوطني للتايكواندو تفوق لاعبيه، حيث شهد العام الحالي تحقيق الكثير من الإنجازات، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والجهاز المعاون، الأمر الذي يحمل المنتخب الوطني مزيدا من المسؤولية لتحقيق الإنجازات، ورفع علم الوطن عاليا في أولمبياد“باريس 2024”.
وتنتظر المنتخب الوطني للتايكواندو، مرحلة إعداد تتخللها إقامة المعسكرات والمشاركة في البطولات للحفاظ على مستوى اللاعبين، بعد أن حقق مراده في التصنيف الأولمبي.
ومن أهم المشاركات المقبلة لمنتخب التايكواندو، بطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولتي الفجيرة وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.

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