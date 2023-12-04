أمطار وعدم استقرار جوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تكون الأجواء اليوم، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله الأمطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءاً من المناطق الجنوبية، يتوقع في ساعات الليل أن تكون غزيرة أحيانا، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في أقصى شمال وشرق المملكة قد يصحبها الرعد في أقصى الشمال الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وتبقى الأجواء الخميس، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)
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