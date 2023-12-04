-->

Tuesday, 05 December 2023 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمطار وعدم استقرار جوي

12/4/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تكون الأجواء اليوم، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله الأمطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءاً من المناطق الجنوبية، يتوقع في ساعات الليل أن تكون غزيرة أحيانا، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في أقصى شمال وشرق المملكة قد يصحبها الرعد في أقصى الشمال الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وتبقى الأجواء الخميس، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)

MENAFN04122023000072011014ID1107533609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث