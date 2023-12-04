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عن ثورة التربية والتعليم وتحدياتها

12/4/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






من بين كل برامج الإذاعات الصباحية، أستمع إلى برنامج "صباح النون" على إذاعة نون. وهذا مشروع إعلامي أكبر من إذاعة بكثير يقوم عليه شباب يقودهم شاب أردني مبدع، وهذا حديث آخر له مقامه.
برنامج "صباح النون" يقدمه الزميل الجدلي والصديق عمر كلاب، وهو برنامج نوعي فعلا يعتمد موضوعا يوميا كمحور أساس للحديث، مما خلق ما يشبه إعادة ضبط لتلك البرامج الصباحية التي يضج بها أثير عمان بالصراخ والتجاوز.
حلقة الأمس "الأحد" كانت عن المناهج التعليمية، وهي عملية تأتي في سياق ثورة تربوية وتعليمية تسير ببطء لكن بثقة وعلمت عنها الكثير من الدكتور عزمي المحافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي.
في موضوع المناهج تحديدا، كان ضيف البرنامج الدكتور ذوقان عبيدات، واسم الرجل مرتبط عضويا بكل العملية التربوية والتعليمية سواء كان في مساهماته الوظيفية أو مساهماته الفكرية في المقالات والمحاضرات التي عرفه بها الناس.
بعيدا عن الحادثة الغريبة التي ورد ذكرها في الحلقة عن "منع" الدكتور عبيدات من دخول المركز الوطني للمناهج وهو يحمل حزمة ملاحظات، إلا أن الحديث عن المناهج التعليمية بات قضية وطنية ملحة لا يجب النظر إليها كقرار إداري عادي أو عملية تأليف كتب مكررة.
نحن أمام مفترق طرق في كل الدولة الأردنية، خصوصا في عمليات الإصلاح السياسي والإداري، وهذا كله يتطلب كحجر أساس وعيا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا يسمح لكل عملية الإصلاح في كل مستوياتها ان تنجح بفعالية.
والوعي لا يمكن أن يتأتى بدون عملية تعليمية حقيقية مدروسة بعناية خالية من أدبيات الدجل والشعوذة والتدليس باسم المقدس أو بعنوان "الوطنيات" الإنشائية.
في الحلقة التي استمعت إليها أمس باهتمام، كان أحد الضيوف على الهاتف رئيس اللجنة النيابية للتربية والتعليم في مجلس النواب، والذي حاولت الخروج منه بجملة مفيدة واضحة عن الدور التشريعي في كل العملية التربوية وموضوع المناهج تحديدا فلم أحصل على ما يرتقي للموضوع من أهمية، رغم كل محاولات الصديق عمر كلاب الاحترافية بامتياز في توجيه الأسئلة المحددة للضيف النائب.
وهذا مؤشر خطير على أن موضوع التربية والتعليم ما يزال بعيدا عن سلم الأولويات في مفاصل كثيرة من الدولة.
طبعا، القصة ليست في المناهج فقط، هي ركن أساسي من أركان موازية تبدأ بتأهيل المعلمين، ورفع سوية الموارد البشرية في المنظومة ولا تنتهي بالأبنية المدرسية التي تحتضن كل شيء، والأبنية كما فهمت من وزير التربية لها مشروعها العميق والخاص للنهوض بها ويتطلب ذلك تضافر جهود مؤسسات الدولة والتشريعات اللازمة.
لا يمكن أن نكون بدون معرفة علمية حقيقية تبدأ من الصفوف الابتدائية الأولى، وكل مراحل التعليم المدرسي ثم الجامعي، يترافق ذلك مع تخطيط "دولة" محترف لحاجات سوق العمل وربطها بالتعليم العالي، غير التعليم المهني الذي صار بحاجة إلى ضبطه بقواعد تعليمية صارمة.
مشروع التربية والتعليم يجب ألا يتم إهماله كما لا يجب تسييسه، هو مشروع دولة يجب دعمه، ويكفي خسارتنا الفادحة في الوقت والجهد ذات أزمة سياسية عبثية مع نقابة المعلمين، وقد خسرنا فيها أهم أكاديمية تدريب للمعلمين فصارت معرفتها وخبرتها مطلبا إقليميا في كل دول الجوار إلا منظومتنا المحلية.

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