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الحرب والمناخ

12/4/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي استأنف الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة بعد هدنة عسيرة لعدة أيام تكشف خلالها حجم القتل والدمار الذي تعرض له القطاع على مدى خمسين يوما من قصف أحياء بأكملها، وتدمير للبنية التحتية وما عليها من مستشفيات ومدارس ومرافق، فضلا عن البيئة بجميع مكوناتها من تلوث للهواء والماء والغذاء نتيجة إسقاط ما يعادل قنبلتين نوويتين من المتفجرات.
ورغم أن المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من قادة العالم مخصص للنظر في الجهود الدولية المشتركة لحماية المناخ من مخاطر حقيقية إلا أن جلالة الملك عبدالله الثاني أراد أن يلفت انتباه المؤتمر إلى أنه ليس بالإمكان الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون، والتهديدات المباشرة التي تطال حياتهم.
لقد وضع جلالة الملك المؤتمر أمام معادلة العلاقة بين الحرب والمناخ ، وربما يكون هو الزعيم الوحيد الذي أخذ هذا المنحى من أجل أن يذكر الجميع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، واستطاع أن يضع مقاربة مشهودة وملموسة على أرض الواقع، عندما أكد أن تهجير الفلسطينيين من بيوتهم خلال هذه الحرب، وقتل وجرح عشرات الآلاف منهم ، وأن الدمار الذي تخلفه الحروب يزيد من شدة المخاطر البيئية.
مرة أخرى يربط جلالة الملك بين مآسي الحروب واللجوء وتفشي الأمراض بسبب المياه الملوثة وانعدام الغذاء وبين ما يجري في قطاع غزة وما يبذله الأردن من جهود مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير الغذاء لأهالي غزة، إلى جانب الجهود التي يبذلها لوقف ذلك العدوان الذي ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية، وينتهك حتى الأمن البيئي وجميع الحقوق الإنسانية الأخرى، مذكرا بضرورة التعامل بشكل شمولي مع تحديات المناخ، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، ومنهم الفلسطينيون الذين تأثروا بشكل كبير بالحرب على غزة، والمجتمعات التي تعاني من الأزمات والفقر حول العالم.
استعرض جلالة الملك مساهمة الأردن في مجال العمل المناخي، وما يبذله من جهود للتخفيف من أثر التغير المناخي عليه، ولحل مشكلة شح المياه من خلال مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير مصادر الطاقة الآمنة، ومجالات الزراعة الذكية مما يجعل الأردن مثالا يحتذى في المنطقة، كرائد في هذا المجال، ليؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية، ومنها ما هو مرتبط بالحرب الإسرائيلية على غزة، وبقضايا اللاجئين التي تبلغ نسبتهم في الأردن حوالي ثلث السكان.
ولا ينهي جلالة الملك خطابه التاريخي من حيث التوقيت المرتبط بغزة، وبمسؤولية المجتمع الدولي وواجبه لوضع حد لتلك الحرب الظالمة من دون أن يخاطب الضمائر مثلما خاطب العقول، فيوجه رسالته بصورة مباشرة قائلا ((لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما الدمار الهائل الناجم عن حرب قاسية في غزة يهدد المزيد من الضحايا، ويعيق التقدم نحو مستقبل أفضل للعالم، فالأجيال الحالية والقادمة ستقوم بمحاسبتنا)) فتلك الرسالة تصدر بطبيعة الحال عن قائد استثنائي تسكن غزة وقضية الشعب الفلسطيني العادلة في ضميره، ولذلك فهو الأقدر دائما، وفي كل مناسبة على مخاطبة الضمائر لتنتصر للحق والخير والسلام.

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