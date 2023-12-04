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كي لا يصبح الناقل الوطني مشروع عطارات آخر: لنتريث ونراجع السياسة المائية جذريا

12/4/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









لا خلاف أن الواقع المائي الأردني حرج جدا وكلنا شهود على مشاكل التزويد المائي خصوصا في الصيف. ولهذا يتحمس الكثيرون لموضوع تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها للمدن عبر ناقل مياه وطني بقدرة تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا.
كلفة الناقل الوطني هائلة تصل إلى 2.5 مليار دينار ككلفة رأسمالية. تمويلها بالقروض أو الاستثمار المباشر يعني كلفة سنوية للتمويل بحدود الـ 200 إلى 300 مليون دينار سنويا. وستحتاج محطة التحلية والضخ إلى أكثر من مليار كيلو/ وات/ ساعة من الكهرباء، كلفتها لو أتت كلها من الطاقة الشمسية ستكون أكثر من 25 مليون دينار أردني سنويا. ولو أتت من الغاز ستكون بحدود 60 مليون دينار سنويا. وعليه مع باقي المصاريف التشغيلية فان كلفة المتر المكعب من المياه المحلاة ستكون بحدود دينار ونصف الى دينارين للمتر المكعب. وسنكون وقتها بين خيارين: بيع المياه بكلفتها الحقيقية مما يعني كلفة عالية يتحملها المواطنون او بيعها بسعر مدعوم وبهذا يزيد العجز والدين العام سنويا.
هناك أيضا كلفة بيئية عالية تتمثل بإعادة ضخ حوالي 450 مليون متر مكعب سنويا من المياه شديدة الملوحة الى البحر الأحمر هي نتاج عملية التحلية مما سيؤثر سلبا على الحياة المائية في خليج العقبة.
ما الحل إذن؟ سيقول الداعون للمشروع إنه مشروع حيوي ولا مجال إلا أن نتحمل هذه الكلفة العالية. وهنا نقول لنترو قليلا قبل توقيع اتفاقية الناقل الوطني ونفحص السياسات الزراعية والمائية حاليا ونتائجها على أمن تزويد المياه الوطني.
في السياسات المائية لا زلنا نتعامل برقة وحنان مع مشكلة الفاقد المائي. بحسب التقرير السنوي لوزارة المياه فان فاقد المياه في عمان لوحدها يصل إلى 40 % متجاوزا ثمانين مليون متر مكعب سنويا. والوزارة تقر بان 70 % من فاقد المياه بالأردن سببه السرقات والتي تشمل اعتداءات كبيرة على الخطوط الرئيسة ومنها الديسي لتعبئة الصهاريج ومن ثم بيعها للمواطنين. هنا قد تنطبق قاعدة الـ 80 و 20 على الفاقد: بحيث يمكن افتراض أن 80 % من حجم السرقات مسؤول عنه 20 % من السارقين. وهنا يجب تغليظ عقوبات السرقة وخصوصا التي تكون على الخطوط الرئيسة بكميات كبيرة بحيث تصنف كجناية وتكون عقوباتها السجن والغرامات المالية العالية. ولنتذكر ان خط الديسي أصبح صيدا دسما للسارقين وعليه يجب ان نتوقع سرقات أكبر إذا أقمنا الناقل الوطني بدون معالجة جذرية لملف سرقات المياه من الخطوط الرئيسة.
زراعيا يعفي الأردن الصادرات الزراعية من أي رسوم او ضرائب فيما يفرض رسوما عالية على المنتوج الزراعي الذاهب للاستهلاك المحلي. فنحن في الواقع نصدر المياه المدعومة النادرة بأدنى من كلفتها الحقيقية تحت بند التصدير الزراعي، وأي فحص موضوعي للقيمة المضافة من الصادرات الزراعية سيبين أن لا قيمة مضافة كبيرة لها. فالقطاع تغلب عليه العمالة الوافدة بأجور قليلة ويصرف مياها كثيرة مدعومة وكهرباء مدعومة وكل هذا يبدد أي قيمة مضافة من التصدير. فالتصدير الزراعي في الأردن في الواقع يخصم القيمة من الاقتصاد لدعم أرباح المصدرين.
المطلوب تغيير هذه السياسة الضريبية بحيث نعفي الإنتاج المحلي من كافة الرسوم والضرائب وبالمقابل نفرض على تصدير الزراعات المروية رسوما تساوي على الأقل كلفة دعم المياه المستخدمة في هذه الزراعات. ونبقي الإعفاء من الضرائب والرسوم للزراعات التصديرية البعلية. هذا سيساهم في تحسين دخل صغار المزارعين وتحسين هامش ربح التجار وتخفيض كلفة المنتوجات على المواطن.
ولأن الزراعة تستهلك أكثر من مليار متر مكعب من المياه سنويا فان تعديل هذه السياسات الضريبية سيساهم حتما في تحول المزارعين إلى محاصيل تصديرية أقل استهلاكا للمياه أو التوقف عن زراعة محاصيل لا قيمة مضافة حقيقية لها. وعلى فرض انخفاض حصة الزراعة من المياه بنسبة 5 % هذا يوفر 50 مليون متر مكعب من المياه كنا نصدرهم بسعر بخس تحت مسمى تصدير البندورة.
زراعيا كذلك يجب التوقف عن فرض الحماية الجمركية أو الإغلاقية للمنتجات ذات الاستهلاك العالي جدا من الماء كالموز. هذا لوحده سيوفر عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه تذهب لزراعة محاصيل لا جدوى لها.
كذلك فإن حصاد ماء المطر مهم جدا في توفير المياه النادرة وتخفيف مشاكل فيضان المدن وربما يكون صرف الأموال في مشاريع الحصاد المائي على مستوى المدن والقرى أجدى كثيرا من ناحية اقتصادية مع تقليل مشاكل فيضانات الشوارع المتكررة. فوطننا يستقبل أمطارا وفيرة سنويا نستطيع بسهولة نسبية وبكلفة قليلة حصاد الكثير منها على مستوى المنازل والبلدات والمدن.
هل هذا يعني أن نقفل ملف تحلية المياه تماما؟ ربما لا. فلا ضير من بقاء التفكير بتحلية مياه البحر لكن بأسلوب يكون فيه ترخيص هذه المرافق للقطاع الخاص وبدون أي ضمانة حكومية او تمويل حكومي. ويكون الطلب على هذه المياه المحلاة من قطاعات ليست أساسية كالمرافق السياحية مثل ملاعب الجولف والفنادق وغيرها. بحيث تسعر المياه الحكومية لها بسعر عال يجعلها تميل الى شراء المياه المحلاة من مشاريع تحلية صغيرة نسبيا تقوم بتوزيع انتاجها الى المشاريع السياحية في مدينة العقبة ووادي رم والبترا وغيرها. أما تلك الـ 300 مليون متر مكعب من الناقل الوطني التي ستحتاج مليارات لتصل الى عمان والزرقاء فلدينا طرق أسهل وأرخص كثيرا لتوفير ذات الكمية وأكثر.

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