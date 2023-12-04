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لن تهزم المقاومة

12/4/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تستطيع قوات الاحتلال من الجو قتل الأطفال والنساء، وقصف المساجد والكنائس، واستهداف المستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف، وهدم البيوت على رؤوس أصحابها، ولكنهم عندما يدخلون الحرب البرية فإنهم يخسرون جنودهم على الأرض، ويعرفون يقينا أن في الأرض مقاومة تؤمن بالتحرر الوطني، ورجالا يبحثون عن الحرية والاستقلال وكنس الاحتلال.
فإسرائيل بكل أسلحتها المتطورة ودباباتها الأسطورية، وقبتها الحديدية عاجزة تماما عن وقف مقاومة الشعب الفلسطيني، وليس لديها قدرة على الوقوف بوجه عنفوان المقاتلين على الأرض، فمن يقاومون يدافعون عن حقهم في الحياة، ويؤمنون بحقهم في مقاومة محتلهم، يخرجون من بين أنقاض المنازل المهدمة، يتصدون لجنود الاحتلال بصدور عارية، يصلون دبابات عدوهم مشيا، يزرعون الألغام على سطحها، ويمضون بعيدا يشاهدون انفجارها ويرون قوة إرادة هذا الشعب الذي لا يمكن قتل فكرة التحرير لديه.
في فلسطين، وفي غزة تحديدا يولد المولود مقاوما، يرفض المحتل، يريد العيش دون طائرات معادية في الجو، دون حصار قاتل يهدد حياته يوميا، في غزة شعب يرى أن المقاومة هي أمل المستقبل، وروح الحياة، وشريان البقاء، وفي غزة شعب صامد يعض على جراحه وينهض ليقول للعالم لا يمكن السكوت عن الحق في الاستقلال.
إن اعتقد العالم ولو في الأحلام أن المقاومة ستهزم (لا قدر الله) واهم، حالم، يعبر عن أمنياته لا أكثر، فالمقاومة لا تموت، فهل تموت الفكرة؟ والنضال لتحقيق التحرر الوطني باقِ في الوجدان إلى الأبد، فهل يتوقف العصفور عن محاولات الهروب من قفصه، وهل تستطيع الأسود العيش في السجون؟
من يعتقد أن تجربة بيروت 1982 عندما خرجت المقاومة الفلسطينية من بيروت بعد صمود أسطوري استمر 88 يوما، ستتكرر، واهم وحالم أيضا، فالأمور مختلفة على الأرض، والمقاربات ليست أبدا كما سابقا، فالمقاومة الفلسطينية وقتذاك، خرجت بناء عن طلب أهل البلد وشخصيات وطنية لبنانية لوقف القصف الصهيوني البربري على العاصمة اللبنانية بيروت، أما في غزة فالأمور فكل المعطيات مختلفة، فالمقاومة اليوم بين شعبها وناسها وأهلها، والمقاوم يدافع عن أمه وأخته وأبيه وحقه في الحياة، يدافع عن أرضه ووطنه وحقه في الاستقلال وكنس الاحتلال من غزة والضفة الغربية وكل فلسطين.
لأولئك الذين يفكرون بمثل تلك المقاربات وخروج آمن لقيادة المقاومة من غزة؛ يحلمون، ويريدون مساعدة المحتل للخروج من ورطته في القطاع، أما تلك الأصوات العربية النشاز، وأبواق الصهاينة الذين يخرجون علينا عبر شاشات التلفاز، لكسر معنويات الشعوب، ويهاجمون بشكل مباشر أو غير مباشر المقاومة، فإنهم لا يعرفون معنى المقاومة ولم يخبروا كيف يصنع الاستقلال الوطني والتحرر، إنهم يريدون زرع المهانة والاستسلام والخنوع في نفوس أجيال قادمة، وتبرير صمتهم.
يخطئ العالم إن اعتقد أن الشعب الفلسطيني يسكت عن حقه في الاستقلال وتقرير المصير وحق لاجئيه في العودة لديارهم، فهذا الشعب الذي ما زالت مفاتيح بيوتهم التي هجروا منها عام 1948 في جيوبهم ويتم نقلها من جيل لجيل لن يقبل مهما ارتفعت حجم التضحيات بأقل من فلسطين، ومخطئ من يعتقد أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية سيقبلون نكبة جديدة بحقهم، هذا الشعب كما رأينا وشاهدنا يجلسون فوق بيوتهم المهدمة ويفترشون الطرقات المؤدية لمنازلهم، نعم، سيعانون يتعبون، يستشهدون، ولكنهم لن يخرجوا من أرضهم.
عاد الصهاينة للحرب، بعد هدنة إنسانية، وعادت طائراته لممارسة نازيتها في الجو، وبالتوازي عادت المقاومة للتصدي لجنود الصهاينة على الأرض، إذ دخلت تل أبيت مرحلة ثانية من حربها على قطاع غزة على أمل تحقيق مكسب عسكري، ولكن كل أحلام نتنياهو وحكومته النازية لن تستطيع نزع المقاومة من أرضها ولن تستطيع سرقة الفكرة وإنهاءها، ولذلك فإنه لن يتبقى أمام عصابة تل أبيب الداعشية إلا النزول عن الشجرة، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال.

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