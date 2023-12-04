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التخلص من 3 مراكز صحية مستأجرة بعجلون.. خطى ثقيلة بالاتجاه الصحيح

12/4/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- بعد معاناة طويلة ممتدة منذ سنوات، يعتبر استملاك قطع أراض لتخليص 3 مراكز صحية في محافظة عجلون من أبنيتها المتهالكة المستأجرة عبر بناء أبنية جديدة، خطوة بالاتجاه الصحيح، وفق جهات معنية، في وقت يراها سكان بـ "غير كافية"، إذا ما أخذ بعين الاعتبار بقاء 18 مركزا صحيا تحت معاناة المباني المستأجرة من أصل 31 مركزا تحتضنها المحافظة.
ولا يضمن استملاك القطع تحقيق المراد، إذ أن بناء المراكز مرهون بتوفر المخصصات، ما يبقي تحقيق خطة التخلص من الأبنية المسـأجرة التي تنتهجها الجهات المعنية قيد المجهول ورهن الظروف، وأهمها استملاك المزيد من القطع وتوفير المخصصات.
هذه الخطوة التي اتخذها مجلس المحافظة ومديرية صحة المحافظة تأتي للتخلص من مركز صحي عجلون الشامل المستأجر والذي يعاني من التصدعات، ومركزي راجب وحلاوة الأوليين العاملين بمبان مستأجرة غير مناسبة، فيما يتطلب البدء بالبناء توفير المخصصات.
ويؤكد الناشط مهند الصمادي أن مركز صحي عجلون الشامل الحالي المتصدع بات غير مناسب للاستمرار به، فهو يتسبب بمعاناة للعاملين والمراجعين على حد سواء، ما يستدعي البحث عن مركز جديد لاستئجاره لحين الانتهاء من بناء مركز جديد بعد أن تم استملاك قطعة الأرض، داعيا مجلس المحافظة إلى الإسراع بطرح العطاءات مطلع العام المقبل والمباشرة بعملية البناء لإتمامه بأسرع وقت من دون تعثر.
ويؤكد محمد فريحات من سكان عجلون أن الإسراع بتوفير المخصصات الكافية والمباشرة ببناء مركز صحي راجب الأولي بعد أن تم استملاك الأرض سيقلص من معاناة السكان المستمرة منذ سنوات طويلة لعدم مناسبة المركز المستأجر الحالي، لافتا إلى أن هذا الحال ينطبق على عشرات المراكز الصحية المستأجرة المنتشرة في قرى المحافظة.
يذكر أنه وفي ظل نقص الكوادر ووجود عشرات المراكز الصحية المستأجرة والمنتشرة في قرى محافظة عجلون، فقد حاولت مديرية الصحة بالمحافظة دمج العديد من هذه المراكز المتقاربة بهدف تجويد وتطوير خدماتها، وتوفير الكوادر الطبية والإدارية المناسبة لها، إلا أن هذا المقترح لم يلق ترحيبا من قبل السكان، ما دفع المديرية إلى إلغائه.
ويطالب محمود الشريدة بأن يضع مجلس المحافظة ومديرية الصحة خطة شاملة للتخلص من المراكز المستأجرة في المحافظة وذلك من خلال استملاك قطع أراض للبناء عليها، وتوفير المخصصات الكافية والمنح لضمان إنجاز الأبنية المناسبة وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة والكوادر الطبية والتمريضية الكافية.
ووفق أرقام مديرية الصحة، فإنه يوجد في المحافظة 31 مركزا صحيا، منها 6 مراكز شاملة و15 مركزا أوليا و10 مراكز فرعية، بحيث ما يزال 21 مركزا منها مستأجرة، وتضم المراكز المستأجرة؛ مركز صحي عجلون والاستقلال وراجب والهاشمية وحلاوة وباعون وراسون وراس منيف والعامرية وسامتا واشتفينا ومحنا وصنعار والمرجم والساخنة والحرث وثغرة زبيد والصفصافة وعين البستان.
من جهته، بين رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أن مخصصات قطاع الصحة ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام 2023 ، بلغت 505 آلاف دينار، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من موازنة قطاع الصحة ذهبت لشراء قطع أراض لبناء مراكز صحية جديدة في عجلون وراجب وحلاوة وبتكلفة وصلت إلى 335 ألف دينار من ضمن الموازنة المرصودة لقطاع الصحة، لافتا إلى أنه بعد جهود كبيرة بين مديرية صحة عجلون والمجلس والجهات المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة تم الانتهاء من عملية شراء ثلاث قطع في هذه المناطق.
وبين أن كلفة شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها دونمين و700 متر في عجلون بلغت 182 ألف دينار، فيما بلغت كلفة شراء ثلاثة دونمات ونصف في راجب 79 ألف دينار، كما بلغت كلفة شراء ثلاثة دونمات ونصف في بلدة حلاوة 74 ألف دينار، مؤكدا أنه تم رصد مبالغ ضمن موازنة المجلس للعام المقبل للبدء بعملية الدراسات وبناء المراكز.
وأكد المومني أن المجلس سيواصل خلال السنوات القادمة استملاك قطع أراض جديدة للتخلص من المراكز الصحية المستأجرة، لافتا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 70 ألف دينار ضمن موازنة المجلس للعام الحالي لإجراء أعمال صيانة روتينية في مستشفى الإيمان الحكومي، وتخصيص مبلغ 30 ألف دينار لإجراء دراسات لبناء طابق ثان لمركز صحي عين جنا، وتخصيص مبلغ 20 ألف دينار لإجراء دراسات لبناء طابق ثان لمركز صحي الوهادنة، وتخصيص مبلغ 50 ألف دينار لإجراء أعمال صيانة في جميع المراكز الصحية في المحافظة وشراء أجهزة ومعدات طبية.
وقال المومني إن نسبة إنجاز المشاريع في قطاع الصحة تعتبر مرتفعة جدا مقارنة مع القطاعات الأخرى في المحافظة، لافتا إلى أنها تتجاوزت 90 %، مؤكدا أن المجلس يولي القطاع الصحي أهمية خاصة، مشيرا إلى أن المجلس قام بإنشاء مركزين صحيين في قضاء صخرة، أحدهما شامل في صخرة والآخر في عبين، وقد تجاوزت كلفتهما مليوني دينار.
بدوره أكد مدير صحة محافظة عجلون الدكتور زياد المومني أن استملاك قطع الأراضي وإنجاز مبان مناسبة للمراكز الصحية في عجلون وراجب وحلاوة سيساعد في تجويد عملها والتوسع في خدماتها بعد تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية، معربا عن أمله بأن يواصل مجلس المحافظة خطته للتخلص من زهاء 18 مركزا صحيا ما تزال مستأجرة وبمواصفات غير مناسبة في أغلبها.
وأشار إلى أن عدد الأطباء العامين في المديرية يبلغ 43 طبيبا، إضافة لوجود 33 طبيب أسنان.
وفيما يتعلق بأوضاع مركز صحي عجلون الشامل المستأجر من الأوقاف، بين المومني أن لجنة فنية متخصصة قامت بالكشف على المركز، وأكدت، في تقريرها، أنه يعاني من التشققات بجدرانه والهبوطات في أرضيته، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الكشف مجددا على المركز تمهيدا للبحث عن مبنى مستأجر جديد بحيث يكون ملائما قدر الإمكان لحين إنجاز المبنى الجديد المتوقع المباشرة به العام المقبل.
يذكر أن مبنى مركز صحي عجلون أنشئ على أرض تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف قبل زهاء 35 عاما وعادت ملكيته للأوقاف ليصبح مستأجرا منها.
وكان مراجعون وعاملون اشتكوا من أن المبنى يعاني من تشققات وهبوطات، مؤكدين أن أعمال الصيانة له لم تعد مجدية، ما يستدعي الإسراع بإنشاء مركز شامل يخدم مدينة عجلون.

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