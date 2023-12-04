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القبض على شخصين قاما بإضرام النار بمركبة في الكرك

12/4/2023 2:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)





قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد فجر اليوم بقيام مجهولين بإضرام النار بمركبة أثناء اصطفافها أمام منزل مالكها في منطقة غور الصافي، ونتج عن الحادثة أضرار مادية بسيطة فقط بالمركبة دون أية إصابات تذكر .

وأكّد أنّه تم على الفور التحرك للمكان وبالكشف عن موقع الحادثة تبين أن الحريق نتج بفعل فاعل، إذ تم من خلال التحقيقات تحديد هوية شخصين اشتُبه بهما بإضرام النار وأُلقي القبض عليهما وستتم إحالتهما للقضاء .

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