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هل يتجاوز قطاع السياحة بمادبا مأزق إلغاء الحجوزات؟

12/4/2023 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






يواجه قطاع السياحة بمحافظة مادبا، كغيرها من محافظات المملكة، تحديات متجددة نتيجة تداعيات الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 60 يوما، تجلت في انخفاض وصف بـ "حاد وغير متوقع"، لحجوزات السياحة باتت معه المنشآت السياحية تعيش فترة حرجة.
وفي ظل توقعات كانت تشير إلى انتعاش مرتقب بناء على أداء مميز في المواسم السابقة، يعكس التراجع الحالي تحولا غير متوقع، وتشهد الحجوزات تراجعا يفوق النصف في بعض الأحيان، بينما يتحدث البعض عن تراجع تجاوز سقف الـ 85 %.
ويتحدث أصحاب منشآت سياحية بمادبا لمواجهة هذا الوضع عن ضرورة اتخاذ خطوات فورية، من بينها تقديم إعفاءات وخصومات لتخفيض الكلف التشغيلية، للحفاظ قدر الإمكان على نشاطهم، وسط تفاؤل بتحسن الأوضاع في المستقبل القريب.
ويرافق الحديث عن مستقبل القطاع في هذه المرحلة، التساؤلات عن الفرص المتاحة لدعمه، مع التأكيد على أن القطاع يحتاج إلى تدابير فاعلة ومستدامة وسريعة.
ويشير مستثمرون ومهتمون، أن القطاع السياحي يتسم بالمرونة في العودة السريعة، بالرغم من الخسائر التي ممكن أن يتكبدها، مدللين على ذلك بما خلفته "جائحة كورونا" التي ألقت بظلالها على القطاع السياحي، واستطاع القطاع العودة السريعة مجددا والتعافي، وهو ما يعطي الأمل بقدرة القطاع على تجاوز هذه الفترة الحرجة.
وتشير إحصاءات سياحية إلى انخفاض بعدد سياح محافظة مادبا خلال الشهرين الماضيين بنسبة 50 %، ليبلغوا نحو 600 ألف سائح، على عكس المتوقع مع انتهاء العام الحالي المأمول منه أن يصل عدد السياح نحو مليون سائح لولا تأثيرات العدوان الصهيوني على غزة الذي أدى إلى تراجع في أعداد السياح وفق مصدر من وزارة السياحة.
يقول صاحب أحد الفنادق شارل طوال، إن التراجع شكل صدمة وانتكاسة لأصحاب المنشآت السياحية، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى أصحاب المنشآت السياحية بإغلاق مشاريعهم بسبب عجزها عن تغطية كلفها التشغيلية ودفع رواتب العاملين فيها.
بينما يدعو صاحب مطعم سياحي الحكومة إلى ضرورة الالتفات الجاد للقطاع السياحي والمشاريع السياحية، التي باتت عاجزة عن سد كلفها التشغيلية والتي يهدد إغلاقها عشرات الموظفين بفقدان وظائفهم، من خلال اتخاذ إجراءات تتضمن تنشيط السياحة ومنح المنشآت السياحية إعفاءات خاصة، معتبرا مادبا الأكثر تأثرا مقارنة مع بقية الأماكن السياحية في المملكة.
وقال مدير أحد البازارات للتحف الشرقية أحمد نصار، إن عملية الشراء شبه متوقفة منذ بدء الحرب على غزة، ما أدى إلى زيادة التعثر المالي مع الأعباء المالية التي تفرضها رسوم التراخيص والضرائب وفواتير الكهرباء وغيرها الكثير من النفقات، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية الالتفات أكثر إلى أوضاع القطاع وتقديم ما أمكن له.
في المقابل يرى المهتم بالشأن السياحي عاطف المعايعة أن التوترات الإقليمية المحيطة يمكن استثمارها لجلب السياح إلى الأردن وخاصة مادبا، لأن هناك فرصة واعدة أمام السياحة الأردنية لجعل التحديات التي تواجهها مناسبة ويمكن استثمارها لجلب السياح إليها بصفة أن المملكة دولة مستقرة وآمنة.
على صعيد متصل، يشير النائب الدكتور عبد الرحيم الأزايدة إلى ما يوليه مجلس النواب من اهتمام بأوضاع القطاع السياحي وما يواجهه من تحديات.
ولفت إلى توجه سريع لإجراء دراسة مستفيضة من اللجان المختصة في مجلس النواب لإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في إنعاش القطاع السياحي الذي يشكل ما نسبته 14 % من الناتج المحلي ويسهم في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف إلى تكثيف الجهود والعمل على التسويق والترويج لمختلف المواقع السياحية والأثرية في المملكة وبخاصة مواقع الحج المسيحي، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يعاني من العديد من التحديات، خاصة مع تفاقم الاوضاع السياسية والأمنية في الاقليم.
وبين الأزايدة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن "السياحة النيابية" ولجنة الاقتصاد والاستثمار، بهدف تشخيص الواقع السياحي، والتباحث في المشاكل التي تواجهه والعمل على إيجاد حلول لها.
وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب المهندس مجدي اليعقوب أن الحرب على غزة أثرت بشكل كبير على معدلات وفود السائحين إلى الأردن، خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن نسبة الغاء الحجوزات بلغت نحو 85 %، موضحا أن أكثر المواقع السياحية والأثرية التي تأثرت بما حدث كانت واجهات البترا و الأماكن الدينية المعتمدة للحج المسيحي وهي: جبل نيبو، قلعة مكاور، المغطس، تل مار إلياس، كنيسة سيدة الجبل.
وأكد اليعقوب أن اللجنة النيابية المعنية بالسياحة والآثار تسعى دوما وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة إلى تذليل جميع المعيقات وإيجاد الحلول الجذرية لها، لتهيئة بيئة سياحية منافسة عالميا،
وفيما يخص المواقع السياحية بمادبا، قال إن موقع قلعة مكاور، يحظى بأهمية سياحية وتاريخية ودينية، فهو أحد المواقع الخمسة على درب الحج المسيحي المعتمدة من الفاتيكان، والذي يشمل أيضا المغطس وجبل نيبو وكنيسة سيدة الجبل ومار الياس، لذلك يلاقي هذا الموقع الديني كل الدعم لتطويره كونه نقطة مهمة على الخريطة السياحية وجاذبا للأفواج السياحية وإقامة الاستثمارات، قائلا "هذا ما نطمح له في القريب العاجل وفق الرؤى الشمولية التي وضعناها وبدأ بتنفيذها من قبل وزارة السياحة والآثار".
وذكر مدير الإعلام في وزارة السياحة أحمد الرفاعي في وقت سابق، "أن الوزارة شكلت على نحو مستعجل لجنة تضم مؤسسات الدولة المعنية بقطاع السياحة بهدف تعزيز الحملات التسويقية في مختلف الفعاليات والمعارض السياحية، والتأكيد على أمن الأردن وسلامة المجموعات السياحية".
وأكد الرفاعي "أن من مهام اللجنة أيضا دراسة الأثر الاقتصادي لانخفاض عدد السياح، ومدى تأثيره على العاملين في هذا القطاع الحيوي، والذي يساهم بما نسبته 18 % من الدخل القومي للأردن".
يذكر أن القطاع السياحي في محافظة مادبا يعد رافدا مهما للاقتصاد المحلي الذي يعتمد سكانها على مشروعات سياحية منتجة، وخصوصا أن مادبا المحافظة تتمتع بإمكانيات سياحية عالية، وبخاصة السياحة الدينية والبيئية والعلاجية وسياحة المغامرة والاستكشاف. وأصبحت مادبا مقصدا مهما للسياحة الدينية ومدينة للحج المسيحي خصوصا بعد زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في عام 2000، وزيارة قداسة البابا بندكتس السادس عشر في 2009، ما ساهم بارتفاع عدد السياح للمدينة و لموقع جبل نيبو من 37 ألف سائح في عام 2002 إلى 400 ألف سائح في عام 2010، وفق أرقام رسمية.
وتضم محافظة مادبا، 22 فندقا ما بين تصنيف نجمة إلى أربع نجوم بسعة 596 غرفة فيها نحو 1139 سريرا و 31 مطعما سياحيا ما بين نجمة وحتى ثلاث نجوم، ويوجد في مادبا نحو 29 مشغلا متخصصا بعمل الفسيفساء والبسط والتطريز إضافة إلى الرسم بالرمال، وتضم نحو 33 متجرا متخصصا في التحف الشرقية، ويوجد في المحافظة 5 مكاتب سياحية وسفر وحج وعمرة.

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