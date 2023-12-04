الصدارة ماركة هلالية

(MENAFN
- Al Watan) حسم الهلال صدارة المجموعة الرابعة لدوري آسيا لمصلحته، وحافظ على سجله خاليا من الخسائر، بتغلبه على ناساجي الإيراني 1/2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الأخيرة لدوري المجموعات للبطولة القارية، سجل للزعيم ميشائل ديلجادو ((4))، وسالم الدوسري ((54))، ولناساجي محمود رحمتي ((78))، ليرفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة متصدرا للمجموعة ومتأهلا لثمن النهائي ببطاقة الصدارة، وأنهى ناساجي دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة بـ6 نقاط.
وفي المواجهة الثانية بذات المجموعة كسب نافباهور الأوزبكي مضيفه مومباي سيتي الهندي 1/2، ليحل ثانيا برصيد 13 نقطة ومتأهلا هو الآخر عن ذات المجموعة كواحد من أفضل 3 ثوانٍ عن غرب القارة في المجموعات الخمس، وختم مومبايستي مشاركته دون نقاط متذيلا المجموعة.
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