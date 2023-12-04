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الصدارة ماركة هلالية

12/4/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم الهلال صدارة المجموعة الرابعة لدوري آسيا لمصلحته، وحافظ على سجله خاليا من الخسائر، بتغلبه على ناساجي الإيراني 1/2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الأخيرة لدوري المجموعات للبطولة القارية، سجل للزعيم ميشائل ديلجادو ((4))، وسالم الدوسري ((54))، ولناساجي محمود رحمتي ((78))، ليرفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة متصدرا للمجموعة ومتأهلا لثمن النهائي ببطاقة الصدارة، وأنهى ناساجي دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة بـ6 نقاط.
وفي المواجهة الثانية بذات المجموعة كسب نافباهور الأوزبكي مضيفه مومباي سيتي الهندي 1/2، ليحل ثانيا برصيد 13 نقطة ومتأهلا هو الآخر عن ذات المجموعة كواحد من أفضل 3 ثوانٍ عن غرب القارة في المجموعات الخمس، وختم مومبايستي مشاركته دون نقاط متذيلا المجموعة.

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