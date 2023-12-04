كامل يتوج بذهبية الكارتنغ
التاريخ
12/4/2023 2:26:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقق السائق عبدالله كامل ذهبية الكارتنغ بدورة الألعاب السعودية 2023، التي شهدت مشاركة 27 متسابقًا خلال تجارب الأداء، وكامل أصغر المتسابقين في الدورة.
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