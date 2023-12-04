شركة AIT Worldwide Logistics تستحوذ على الشركة الأوروبية المتخصصة في علوم الحياة Mach II Shipping Ltd

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد استحوذت شركة AIT Worldwide Logistics، وهي شركة رائدة عالميًا في حلول سلسلة الإمداد، على شركة Mach II Shipping Ltd لإعادة الشحن في المملكة المتحدة والمتخصصة في التوزيع العالمي للمنتجات الصيدلانية والمنتجات ذات الصلة. تتضمن الصفقة شركة فرعية في هولندا بالإضافة إلى شبكة عالمية من الشركاء في مجال علوم الحياة.

وفق نائب الرئيس التنفيذي لشركة AIT لشؤون علوم الحياة، Chris Amberg، فإن الشركة محل الاستحواذ (المعروفة باسم Mach 2 أو Pharmafreight) قد اكتسبت سمعة بأنها تقدم حلول الشحن فائقة الجودة في مجال علوم الحياة كثير المتطلبات، بما في ذلك برامج النقل للتجارب السريرية والمكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) والأجهزة الصيدلانية والمنتجات النهائية.

قال Amberg "بالإضافة إلى الشحن الجوي تحت التحكم في درجة الحرارة، تقدم Mach 2 خدمة برية مكرسة متميزة للتحركات كبيرة القيمة في مجال علوم الحياة في أنحاء أوروبا باستخدام أسطول مُدار من المركبات تحت التحكم في درجة الحرارة التي يتولى تشغيلها متعاقدون مستقلون مدربون على ممارسات التوزيع الجيدة. كما تشمل خدماتهم ذات القيمة المضافة التخليص الجمركي بواسطتهم ومخزن تحت التحكم في درجة الحرارة في آشفورد في ميدلسكس بالقرب من مطار هيثرو في لندن".

تتماثل الخدمات في موقع آشفورد مع ما يقدمه مكتب ثانٍ في هولندا تم افتتاحه في عام 2019 للاستجابة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. العملاء الذين يحتاجون إلى بديل بعد خروج بريطانيا للعمل في المملكة المتحدة يتلقون الخدمة بالمعيار العالي الجودة نفسه من مكتب Nieuw-Vennep الذي يقع على مسافة دقائق فقط مطار Schiphol في أمستردام، مع تجنب الجمارك أو الصعوبات التنظيمية المرتبطة بخروج بريطانيا. تتضمن منشأة هولندا حقل تجميد بدرجة حرارة فائقة الانخفاض (ULT) مع تخزين آمن ومحكم لمنتجات طب الأورام في درجة حرارة تقل عن -60 درجة مئوية.

تتضمن عملية الاستحواذ أيضًا شبكة Pharmafreight العالمية للشركاء لدى شركة Mach 2. تشكلت الشبكة في عام 2000 وقد تنامت على مدار العقدين الماضيين تحت قيادة Andy Hughes، المدير التجاري للشحن في شركة Mach 2. نتيجة التوظيف والتدقيق بعناية، تُعتبر Pharmafreight مجمعًا من الفئة الأولى لشركات إعادة الشحن المستقلة التي تم التدقيق فيها واعتمادها والتي تعمل وفق ممارسات التوزيع الجيدة في 30 بلدًا في أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات لتحقيق الجودة الشاملة في أنحاء الشبكة، تضمن Pharmafreight اتساق الجودة باستخدام التدريب الدولي للشركاء (بما في ذلك التدريب على ممارسات التوزيع الجيدة) وبرنامج استدعاء المبيعات العالمية لتعزيز التعاون بين الشركاء في الشبكة.

قال Hughes "يواصل زملاؤنا في الفريق على مستوى Mach 2 وPharmafreight العمل بشغف على تقديم خدمة مستقرة عالية الجودة لعملائنا بينما نستعد للاندماج بشكل كامل مع شركة AIT في عام 2024. يقدم هذا الاستحواذ فرصة استثنائية لتحسين حلولنا الموجهة للعملاء مع دخولنا إلى شبكة AIT الضخمة في أنحاء العالم".

قال Keith Tholan، رئيس شركة AIT ومسؤول التشغيل الأول فيها "يسرني أن أرحب بزملاء الفريق من Mach 2 وPharmafreight في الشركة. تقدم خبرتهم العميقة تعزيزًا فوريًا لقسم علوم الحياة العالمي الطراز لدينا، ونحن نتطلع إلى الارتقاء بخدمة سلسلة التبريد من أجل عملائنا، وخاصةً في أوروبا".

بالإضافة إلى كون مكتب Mach 2 في المملكة المتحدة مشغلاً اقتصاديًا معتمدًا وحاصلاً على شهادة في ممارسات التوزيع الجيدة، فإنه واحد من 20 جهة فقط لإعادة الشحن حاصلة على اعتماد توزيع الجملة (WDA) من الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في المملكة المتحدة. وعلى المنوال نفسه، يُعتبر الموقع في هولندا واحدًا من 15 شركة فقط لإعادة الشحن تحصل على تسجيل التخزين من API، وقد حصل أيضًا على الاعتماد الياباني لجهات التصنيع الأجنبية، وستحصل المنشأة قريبًا على اعتماد توزيع الجملة الهولندي الخاص بها وترخيصها لاعتماد استيراد جهات التصنيع (MIA).

لم يتم الكشف عن بنود استحواذ AIT على Mach II Shipping Ltd.

نبذة عن شركة AIT Worldwide Logistics

شركة AIT Worldwide Logistics شركة عالمية لإعادة الشحن تساعد الشركات على النمو عن طريق توسيع الوصول إلى الأسواق في كل أنحاء العالم حيث يمكنها البيع و/أو التوريد لموادها الخام ومكوناتها وسلعها النهائية. على مدار أكثر من 40 عامًا، اعتمدت الشركة الرائدة في مجال حلول سلسلة الإمداد، والتي يقع مقرها في شيكاغو، على نهج تشاوري لبناء شبكة عالمية وشراكات محل ثقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والفضاء، والسيارات، والبضائع الاستهلاكية بالتجزئة، والطعام، والحكومة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعة وعلوم الحياة. بدعم من تكنولوجيا قابلة للتوسع وسهلة الاستخدام، يعمل نموذج العمل المرن من شركة AIT على تخصيص عمليات التوصيل بالكامل عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية. في وجود زملاء خبراء يعملون في أكثر من 130 مواقع في أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة من شركة AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المخازن والخدمات المكتبية. تعرف على المزيد من الموقع .

مهمتنا

نسعى بقوة في شركة AIT نحو فرص لكسب ثقة عملائنا عن طريق تقديم حلول استثنائية للوجستيات العالمية مع النظر بتقدير كبير لزملائنا في العمل وشركائنا ومجتمعاتنا.

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