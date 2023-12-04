شركة AIT Worldwide Logistics تستحوذ على الشركة الأوروبية المتخصصة في علوم الحياة Mach II Shipping Ltd

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد استحوذت شركة AIT Worldwide Logistics، وهي شركة رائدة عالميًا في حلول سلسلة الإمداد، على شركة Mach II Shipping Ltd لإعادة الشحن في المملكة المتحدة والمتخصصة في التوزيع العالمي للمنتجات الصيدلانية والمنتجات ذات الصلة. تتضمن الصفقة شركة فرعية في هولندا بالإضافة إلى شبكة عالمية من الشركاء في مجال علوم الحياة.
وفق نائب الرئيس التنفيذي لشركة AIT لشؤون علوم الحياة، Chris Amberg، فإن الشركة محل الاستحواذ (المعروفة باسم Mach 2 أو Pharmafreight) قد اكتسبت سمعة بأنها تقدم حلول الشحن فائقة الجودة في مجال علوم الحياة كثير المتطلبات، بما في ذلك برامج النقل للتجارب السريرية والمكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) والأجهزة الصيدلانية والمنتجات النهائية.
قال Amberg "بالإضافة إلى الشحن الجوي تحت التحكم في درجة الحرارة، تقدم Mach 2 خدمة برية مكرسة متميزة للتحركات كبيرة القيمة في مجال علوم الحياة في أنحاء أوروبا باستخدام أسطول مُدار من المركبات تحت التحكم في درجة الحرارة التي يتولى تشغيلها متعاقدون مستقلون مدربون على ممارسات التوزيع الجيدة. كما تشمل خدماتهم ذات القيمة المضافة التخليص الجمركي بواسطتهم ومخزن تحت التحكم في درجة الحرارة في آشفورد في ميدلسكس بالقرب من مطار هيثرو في لندن".
تتماثل الخدمات في موقع آشفورد مع ما يقدمه مكتب ثانٍ في هولندا تم افتتاحه في عام 2019 للاستجابة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. العملاء الذين يحتاجون إلى بديل بعد خروج بريطانيا للعمل في المملكة المتحدة يتلقون الخدمة بالمعيار العالي الجودة نفسه من مكتب Nieuw-Vennep الذي يقع على مسافة دقائق فقط مطار Schiphol في أمستردام، مع تجنب الجمارك أو الصعوبات التنظيمية المرتبطة بخروج بريطانيا. تتضمن منشأة هولندا حقل تجميد بدرجة حرارة فائقة الانخفاض (ULT) مع تخزين آمن ومحكم لمنتجات طب الأورام في درجة حرارة تقل عن -60 درجة مئوية.
تتضمن عملية الاستحواذ أيضًا شبكة Pharmafreight العالمية للشركاء لدى شركة Mach 2. تشكلت الشبكة في عام 2000 وقد تنامت على مدار العقدين الماضيين تحت قيادة Andy Hughes، المدير التجاري للشحن في شركة Mach 2. نتيجة التوظيف والتدقيق بعناية، تُعتبر Pharmafreight مجمعًا من الفئة الأولى لشركات إعادة الشحن المستقلة التي تم التدقيق فيها واعتمادها والتي تعمل وفق ممارسات التوزيع الجيدة في 30 بلدًا في أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات لتحقيق الجودة الشاملة في أنحاء الشبكة، تضمن Pharmafreight اتساق الجودة باستخدام التدريب الدولي للشركاء (بما في ذلك التدريب على ممارسات التوزيع الجيدة) وبرنامج استدعاء المبيعات العالمية لتعزيز التعاون بين الشركاء في الشبكة.
قال Hughes "يواصل زملاؤنا في الفريق على مستوى Mach 2 وPharmafreight العمل بشغف على تقديم خدمة مستقرة عالية الجودة لعملائنا بينما نستعد للاندماج بشكل كامل مع شركة AIT في عام 2024. يقدم هذا الاستحواذ فرصة استثنائية لتحسين حلولنا الموجهة للعملاء مع دخولنا إلى شبكة AIT الضخمة في أنحاء العالم".
قال Keith Tholan، رئيس شركة AIT ومسؤول التشغيل الأول فيها "يسرني أن أرحب بزملاء الفريق من Mach 2 وPharmafreight في الشركة. تقدم خبرتهم العميقة تعزيزًا فوريًا لقسم علوم الحياة العالمي الطراز لدينا، ونحن نتطلع إلى الارتقاء بخدمة سلسلة التبريد من أجل عملائنا، وخاصةً في أوروبا".
بالإضافة إلى كون مكتب Mach 2 في المملكة المتحدة مشغلاً اقتصاديًا معتمدًا وحاصلاً على شهادة في ممارسات التوزيع الجيدة، فإنه واحد من 20 جهة فقط لإعادة الشحن حاصلة على اعتماد توزيع الجملة (WDA) من الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في المملكة المتحدة. وعلى المنوال نفسه، يُعتبر الموقع في هولندا واحدًا من 15 شركة فقط لإعادة الشحن تحصل على تسجيل التخزين من API، وقد حصل أيضًا على الاعتماد الياباني لجهات التصنيع الأجنبية، وستحصل المنشأة قريبًا على اعتماد توزيع الجملة الهولندي الخاص بها وترخيصها لاعتماد استيراد جهات التصنيع (MIA).
لم يتم الكشف عن بنود استحواذ AIT على Mach II Shipping Ltd.
نبذة عن شركة AIT Worldwide Logistics
شركة AIT Worldwide Logistics شركة عالمية لإعادة الشحن تساعد الشركات على النمو عن طريق توسيع الوصول إلى الأسواق في كل أنحاء العالم حيث يمكنها البيع و/أو التوريد لموادها الخام ومكوناتها وسلعها النهائية. على مدار أكثر من 40 عامًا، اعتمدت الشركة الرائدة في مجال حلول سلسلة الإمداد، والتي يقع مقرها في شيكاغو، على نهج تشاوري لبناء شبكة عالمية وشراكات محل ثقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والفضاء، والسيارات، والبضائع الاستهلاكية بالتجزئة، والطعام، والحكومة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعة وعلوم الحياة. بدعم من تكنولوجيا قابلة للتوسع وسهلة الاستخدام، يعمل نموذج العمل المرن من شركة AIT على تخصيص عمليات التوصيل بالكامل عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية. في وجود زملاء خبراء يعملون في أكثر من 130 مواقع في أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة من شركة AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المخازن والخدمات المكتبية. تعرف على المزيد من الموقع .
مهمتنا
نسعى بقوة في شركة AIT نحو فرص لكسب ثقة عملائنا عن طريق تقديم حلول استثنائية للوجستيات العالمية مع النظر بتقدير كبير لزملائنا في العمل وشركائنا ومجتمعاتنا.
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