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فيصل بن مشعل يوافق على تنفيذ ميدان الكليجا

12/4/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور، فيصل بن مشعل، على مقترح ومبادرة الغرفة التجارية في القصيم بتصميم وتنفيذ وتحمل تبعات وتكلفة إقامة ((ميدان الكليجا)) في أحد المواقع والميادين الحيوية في مدينة بريدة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة لاختيار الموقع الملائم.
وعرضت الغرفة التجارية مبادرة تنفيذ ميدان للكليجا في أحد المواقع الحيوية في مدينة بريدة، والعمل على تجهيز جماليات ومجسمات الميدان؛ وذلك استشعارًا منها لأهمية استمرارية نجاح مبادرة الأمير فيصل بن مشعل، باعتباره صاحب فكرة ومقترح إقامة مهرجان الكليجا في بريدة، قبل أكثر من 14 عامًا، ولما يمثله هذا المنتج من ارتباط شعبي وتراثي بالمنطقة، ومساهمة من الغرفة في تكريس مبادئ التميز والتفرد، وتعزيز قيم المسؤولية المهنية والمجتمعية، التي تقود نحو تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في المنطقة.
وأكد أمين عام الغرفة التجارية في القصيم محمد بن عبدالكريم الحنايا، حرص أمير منطقة القصيم على استثمار القدرات والطاقات، وتكريس مبادرات التنمية المهنية، ووقوفه خلف تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وتذكيره دومًا بضرورة استشعار القطاع الخاص والحكومي لواجباته تجاه المنطقة وأبناء الوطن بوجه عام، بما يكفل المساهمة المباشرة في تعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي.

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