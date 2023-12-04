النارجيل واجهة الشقيق الجديدة

(MENAFN
- Al Watan) شرعت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان في أعمال تجهيزات مشروع واجهة شاطئ النارجيل الجديد، والذي يمتد على مسافة طول كيلو وثلاث مائة متر على شاطئ البحر.
وأوضح مدير الاستثمار ببلدية الشقيق عمر سفيان لـ((الوطن)) أن واجهة الشقيق الجديدة ستكون وجهة سياحية ممتعة للزوار والمتنزهين من داخل وخارج الشقيق، وشرعت البلدية في تجهيزها بالكورنيش الجنوبي رقم اثنين، وتضم جلسات وأكواخا خشبية وكوفيهات ومطاعم، وهذه مرحلة أولية وعلى مسافة كيلو وثلاث مائة متر تقريبًا، وسيتم العمل بأماكن أخرى متفرقة.
وبين سفياني أن البلدية تعمل على طرح عدد من الفرص الاستثمارية الدائمة والمؤقتة وهناك ما يتجاوز 50 فرصة مؤقتة والمستهدف 150 فرصة خلال موسم شتاء جازان.
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