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النارجيل واجهة الشقيق الجديدة

12/4/2023 2:21:11 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان في أعمال تجهيزات مشروع واجهة شاطئ النارجيل الجديد، والذي يمتد على مسافة طول كيلو وثلاث مائة متر على شاطئ البحر.
وأوضح مدير الاستثمار ببلدية الشقيق عمر سفيان لـ((الوطن)) أن واجهة الشقيق الجديدة ستكون وجهة سياحية ممتعة للزوار والمتنزهين من داخل وخارج الشقيق، وشرعت البلدية في تجهيزها بالكورنيش الجنوبي رقم اثنين، وتضم جلسات وأكواخا خشبية وكوفيهات ومطاعم، وهذه مرحلة أولية وعلى مسافة كيلو وثلاث مائة متر تقريبًا، وسيتم العمل بأماكن أخرى متفرقة.
وبين سفياني أن البلدية تعمل على طرح عدد من الفرص الاستثمارية الدائمة والمؤقتة وهناك ما يتجاوز 50 فرصة مؤقتة والمستهدف 150 فرصة خلال موسم شتاء جازان.

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