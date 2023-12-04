الإسعاف الجوي ينقل حالتين في 9 دقائق

(MENAFN
- Al Watan) باشر الإسعاف الجوي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، الأحد، نقل حالتين إحداهما إصابة بليغة نتيجة حادث مروري، والأخرى مرضية جلطة دماغية، تم نقلهم من مستشفى الطوال إلى مهبط الطائرات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال تسع دقائق فقط.
وأوضح الهلال الأحمر أنه سعيًا في المحافظة على الأرواح، قام الإسعاف الجوي بنقل حالتين نتيجة حادث مروري، وحالة أخرى لديها اشتباه جلطة دماغية، وتفعيل مسار السكتة الدماغية، من محافظة الطوال وإلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، واستغرق نقل الحالتين 9 دقائق.
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