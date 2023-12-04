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الإسعاف الجوي ينقل حالتين في 9 دقائق

12/4/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) باشر ‏الإسعاف الجوي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، الأحد، نقل حالتين إحداهما إصابة بليغة نتيجة حادث مروري، والأخرى مرضية جلطة دماغية، تم نقلهم من مستشفى الطوال إلى مهبط الطائرات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال تسع دقائق فقط.
وأوضح الهلال الأحمر أنه سعيًا في المحافظة على الأرواح، قام الإسعاف الجوي بنقل حالتين نتيجة حادث مروري، وحالة أخرى لديها اشتباه جلطة دماغية، وتفعيل مسار السكتة الدماغية، من محافظة الطوال وإلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، و‏استغرق نقل الحالتين 9 دقائق.

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