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اليوم..قمر التربيع الأخير يُزين سماء الوطن العربي

12/4/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يُشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي عند منتصف الليل اليوم، وسيكون مشاهداً لبقية الليل. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الأمس، وبعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 08:49 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض لهذا الشهر.
وعدّ ابو زاهره فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير, لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.
يشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة.

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