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اليابان تعثر على 5 جثث وجزء رئيس من حطام طائرة أوسبري الأمريكية

12/4/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) عثر على جزء رئيس من طائرة "أوسبري" الأمريكية العسكرية التي تحطمت الأسبوع الماضي في المياه قبالة جنوب غرب اليابان، كما تم رصد خمس جثث تحت المياه أثناء عمليات البحث.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن عملية البحث والإنقاذ المستمرة على مدار الساعة، مستمرة عقب تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية الأربعاء الماضي بالقرب من جزيرة ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الطائرة وفقدان سبعة آخرين. وعثر أحد أفراد خفر السواحل المحليون وصياديون على بعض أجزاء حطام الطائرة، التي سقطت خلال مهمة تدريب بالقرب من الجزيرة، وقاموا بتسليمها إلى الجيش الأمريكي.

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