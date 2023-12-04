400 مليون قارورة عطر مصنعة بالسعودية سنويا

(MENAFN
- Al Watan) قدر عاملون في معامل تصنيع منتجات ((عطرية)) محلية، حجم إنتاج العطورات في السعودية بـ 400 مليون قارورة سنويًا، بينها علامات تجارية كبيرة، ومع القوة السوقية الكبيرة في وقتنا الحالي لمختلف منتجات العطورات المصنعة محليًا، والتسهيلات الكبرى المقدمة للمستثمرين السعوديين، يُتوقع تضاعف المصانع والمعامل في مختلف مناطق السعودية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين خلال أحاديثهم لـ((الوطن)) أمس، أن تصنيع العطورات في السعودية ينافس دول العالم، لافتين إلى أن مرحلة تصنيع العطورات في السعودية، باتت سريعة وبجودة عالية، وتحظى بمتابعة من هيئة الغذاء والدواء. 300 نوع جديد شهريًا
أبان عبدالعزيز السلمان ((صاحب علامة تجارية عطرية في السوق السعودي))، أن العلامات التجارية ((العطرية)) السعودية في الفترة الأخيرة، تشهد إقبالًا كبيرًا، والتطور مستمر، يومًا بعد يوم، ويشهد السوق السعودي دخول 300 نوع جديدة من العطورات شهريًا، مشيرًا إلى أن ملاك مصانع العطورات، يحرصون على تخصيص أركان لهم في المعارض ((المؤقتة)) في مختلف مناطق المملكة، لأن فيها فرصة للظهور والانتشار في عموم مناطق ومحافظات المملكة، وفرصة لطرح النوتات العطرية الجديدة، وتعتبر فرصة تسويقية للمنتجات الجديدة، والتنافس بين العلامات التجارية في طرح الأفضل والأكثر وجودة وبالأسعار المنافسة. خفض الاستيراد
أبان عارضون في أركان المعرض أن غالبية العطورات في أركان المعرض المختلفة، هي عطورات مصنعة في السعودية، وخاضعة لمقاييس ومواصفات، ومجازة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، وتعتبر هذه العطورات ((علامات)) تجارية، لها قوتها السوقية داخل وخارج المملكة، موضحين أن المنتجات العطرية السعودية لها رواج كبير في الأسواق الخليجية، وبأسعار منافسة. وأوضحوا أن السوق الكبير للمنتجات العطرية ((السعودية)) في الأسواق السعودية، قد يسهم في خفض استيراد العطورات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وزيادة الصادرات، مستعرضين مجموعة من التشكيلات والتركيبات العطرية ((الحديثة))، ومن بينها: الحطب، حطب السمر، الهيل، الزعفران، والتمور، والطحالب والعنبر، وملح البحر، والزيوت العطرية، وهذه تركيبات، أخذت تشق طريقًا واهتمامًا واسعين وكبيرين في السوق السعودي. كسر احتكار
وأكد العارضون في المعرض، الذي استمر لمدة أسبوع، وشهد إقبالًا كبيرًا من داخل وخارج الأحساء، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، أن تصنيع العطورات الشرقية، ودهون العود المعتقة الأصيل، والتشكيلة الواسعة من روائح المخلطات الشرقية الفاخرة، هي المنتجات الأولى في المعرض، والمعرض حصد نجاحًا كبيرًا، وثقة العملاء، وبلمسات جمالية وتصاميم إبداعية واحترافية، وبذلك المصانع السعودية كسرت احتكار الدول الأوروبية في تصنيع العطورات.
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