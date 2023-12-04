-->

Tuesday, 05 December 2023 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


400 مليون قارورة عطر مصنعة بالسعودية سنويا

12/4/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) قدر عاملون في معامل تصنيع منتجات ((عطرية)) محلية، حجم إنتاج العطورات في السعودية بـ 400 مليون قارورة سنويًا، بينها علامات تجارية كبيرة، ومع القوة السوقية الكبيرة في وقتنا الحالي لمختلف منتجات العطورات المصنعة محليًا، والتسهيلات الكبرى المقدمة للمستثمرين السعوديين، يُتوقع تضاعف المصانع والمعامل في مختلف مناطق السعودية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين خلال أحاديثهم لـ((الوطن)) أمس، أن تصنيع العطورات في السعودية ينافس دول العالم، لافتين إلى أن مرحلة تصنيع العطورات في السعودية، باتت سريعة وبجودة عالية، وتحظى بمتابعة من هيئة الغذاء والدواء.
300 نوع جديد شهريًا
أبان عبدالعزيز السلمان ((صاحب علامة تجارية عطرية في السوق السعودي))، أن العلامات التجارية ((العطرية)) السعودية في الفترة الأخيرة، تشهد إقبالًا كبيرًا، والتطور مستمر، يومًا بعد يوم، ويشهد السوق السعودي دخول 300 نوع جديدة من العطورات شهريًا، مشيرًا إلى أن ملاك مصانع العطورات، يحرصون على تخصيص أركان لهم في المعارض ((المؤقتة)) في مختلف مناطق المملكة، لأن فيها فرصة للظهور والانتشار في عموم مناطق ومحافظات المملكة، وفرصة لطرح النوتات العطرية الجديدة، وتعتبر فرصة تسويقية للمنتجات الجديدة، والتنافس بين العلامات التجارية في طرح الأفضل والأكثر وجودة وبالأسعار المنافسة.
خفض الاستيراد
أبان عارضون في أركان المعرض أن غالبية العطورات في أركان المعرض المختلفة، هي عطورات مصنعة في السعودية، وخاضعة لمقاييس ومواصفات، ومجازة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، وتعتبر هذه العطورات ((علامات)) تجارية، لها قوتها السوقية داخل وخارج المملكة، موضحين أن المنتجات العطرية السعودية لها رواج كبير في الأسواق الخليجية، وبأسعار منافسة. وأوضحوا أن السوق الكبير للمنتجات العطرية ((السعودية)) في الأسواق السعودية، قد يسهم في خفض استيراد العطورات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وزيادة الصادرات، مستعرضين مجموعة من التشكيلات والتركيبات العطرية ((الحديثة))، ومن بينها: الحطب، حطب السمر، الهيل، الزعفران، والتمور، والطحالب والعنبر، وملح البحر، والزيوت العطرية، وهذه تركيبات، أخذت تشق طريقًا واهتمامًا واسعين وكبيرين في السوق السعودي.
كسر احتكار
وأكد العارضون في المعرض، الذي استمر لمدة أسبوع، وشهد إقبالًا كبيرًا من داخل وخارج الأحساء، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، أن تصنيع العطورات الشرقية، ودهون العود المعتقة الأصيل، والتشكيلة الواسعة من روائح المخلطات الشرقية الفاخرة، هي المنتجات الأولى في المعرض، والمعرض حصد نجاحًا كبيرًا، وثقة العملاء، وبلمسات جمالية وتصاميم إبداعية واحترافية، وبذلك المصانع السعودية كسرت احتكار الدول الأوروبية في تصنيع العطورات.

MENAFN04122023000089011017ID1107533538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث