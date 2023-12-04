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انطلاق معرض Big 5 Global في نسخته 44 ويستمر حتى 7 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي

12/4/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت النسخة 44 من معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في مركز دبي التجاري العالمي. يفتخر الحدث بدعم محلي ودولي أقوى وأكثر تأثيراً ، حيث يعرض أكثر من 2,200 عارض من أكثر من 60 بلداً منتجات وخدمات لتحويل مشهد البناء نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: " لدى معرض Big 5 Global التزام ثابت من خلال دعم أهداف الاستدامة العالمية بالتزامن مع المناقشات التي تتشكل هذا الأسبوع في المؤتمر السنوي الثامن والعشرون للأمم المتحدة للتغير المناخي COP28. و مع انطلاق المحادثات حول العمل المناخي كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هنا في دبي، نحن في معرض Big 5 Global فخورون بأن نعكس التزام العالم بالاستدامة. ويجسد هذا الحدث، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، هذه الروح من خلال تعزيز الابتكار والتعاون نحو مستقبل أكثر استدامة لصناعة البناء والتشييد".
مركز للمنتجات المستدامة والحلول الخضراء
إن الاستهلاك الكبير للطاقة في صناعة البناء وانبعاثات الكربون يجعلها قطاعاً مهماً في السباق نحو أهداف صافي الانبعاثات الصفري. هذا الأسبوع، يقدم معرض Big 5 Global مجموعة من الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، حيث تقدم الشركات منتجات وتقنيات وممارسات جديدة موجهة نحو كفاءة الطاقة وإزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد.
إحدى هذه الشركات هي ميلووكي تول Milwaukee Tool ومقرها الولايات المتحدة، والتي تقدم تقنية الانبعاثات الصفرية للمعدات بالإضافة إلى عرض مجموعة شاملة من الحلول، ابتداءً من من الأدوات اليدوية الاحترافية ومعدات الحماية الشخصية (PPE) إلى التخزين والمنتجات الخارجية. وتعليقاً على ذلك، قال بيير بيناو، المدير العام في ميلووكي تول الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نعلن عن مشاركة ميلووكي تول Milwaukee Tool كواحدة من المبتكرين المستدامين الرئيسيين في Big 5 Global، حيث سنكشف النقاب عن مجموعة رائدة من المنتجات الجديدة المخصصة لمختلف الصناعات. وكجزء من استراتيجيتنا العالمية للحد من تأثير عملياتنا على البصمة البيئية، نحن ملتزمون بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60٪ بحلول عام 2030".
وتعرض شركة LINQ Modular، وهي شركة تابعة لشركة ALEC للمقاولات ذات الوزن الثقيل ومقرها دبي، غرفة فندقية مسبقة الصنع تعمل بالطاقة الكهربائية تسمح للزوار بالدخول لتجربة التشطيبات عالية الجودة المصنوعة في المصنع. يؤدي إعداد المصنع المتحكم فيه إلى تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون مقارنة بالبناء التقليدي في الموقع.
مسار أخضر بالغ التأثير
في الوقت الذي تمضي فيه مبادرة Big 5 Global قدماً في جهودها لإحداث تأثير إيجابي من خلال دعم الشركات المشاركة في رحلتها للترويج لمنتجات وحلول البناء الصديقة للبيئة، يقدم الحدث أيضا مسار Big 5 Impact Trail، وهو مسار أخضر عبر المعرض يقود جميع الزوار لاستكشاف المنتجات التي تساعد على خلق مستقبل مستدام للصناعة.
إحدى الشركات التي تنضم إلى مسار التأثير Impact Trail وتتبنى الحلول الخضراء التي تساعد على إزالة الكربون من سلسلة قيمة الصلب ومواد البناء هي شركة حديد الإمارات العربية المتحدة "أركان". تقدم الشركة مواد ومنتجات البناء التي يتم إنتاجها بكفاءة واستدامة، وتضع معايير جديدة في قطاعي البناء والبنية التحتية كجزء من مشاركتها في معرض Big 5 Global.
ومن الشركات الأخرى المشاركة شركة حلول المباني الخضراء (GBS) التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها وهي تروج للممارسات المستدامة من خلال مشاركتها في مسار التأثير Impact Trail. و تقدم الشركة منتجات Phomi MCM مثل الألواح الطينية والألواح الخشبية والألواح الحجرية المصنعة من مواد طبيعية وصديقة للبيئة.
مناقشات حول إزالة الانبعاثات الكربونية من الصناعة
وعلى مدار الأيام الأربعة للحدث، من المقرر أن تصبح Big 5 Global بوتقة تنصهر فيها مناقشات القيادة الفكرية عبر قمة Big 5 Global Leaders وقمة Big 5 FutureTech وكل شيء معماري ومحادثات Big 5 لتشكيل المبادرات التي من شأنها تعزيز مبادرات الصناعة التي تهدف إلى تقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد.
و في الوقت الذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ب "عام الاستدامة" وتستعد للمضي قدماً في إرث المؤتمر السنوي الثامن والعشرون للأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، سيحدد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق، الاستراتيجيات الرئيسية لمستقبل البناء

كما تتعمق كريستينا جامبوا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمباني الخضراء و تتبادل الأفكار حول سبب كون البيئة المبنية ضرورة حتمية لجدول أعمال 2030، حيث يجب أن تخفض الانبعاثات إلى النصف ويجب تقليل الكربون المتجسد بنسبة 40٪ على الأقل.
وتشمل بعض الجلسات الثاقبة الأخرى التي تشكل الحوار حول الاستدامة وإزالة الكربون من الصناعة دور المهندسين المعماريين في بناء عالم خال من الانبعاثات و هي جلسة يقدمها لوتز ويلجن، القائم بأعمال رئيس إدارة التصميم في مدينة مصدر، و التخطيط للاستدامة وإزالة الكربون لأصول البيئة المبنية و هي جلسة تقدمها كاتارينا أوهيروفا حاصباني، الشريك والمدير العالمي للاستراتيجية والاستشارات في AESG، بالإضافة إلى جلسة للدكتور مايكل ثولين، المدير الإداري الأول للعمليات الفنية في المعهد الأمريكي للخرسانة بعنوان: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكانتها الجديدة كمركز للخرسانة المحايدة للكربون.
واختتمت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global بالقول: "مع استمرار معرض Big 5 Global في بناء الروابط ودعم نمو الشركات، فإننا نتطلع إلى إنشاء أربعة أيام رائعة من الأنشطة المتنوعة وإطلاق المنتجات التي تقود الاستدامة وإزالة الكربون".
يقام معرض Big 5 Global في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، وهو مجاني للمتخصصين في هذا المجال. تسجيل الزوار مفتوح في

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