انطلاق معرض Big 5 Global في نسخته 44 ويستمر حتى 7 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي

(MENAFN
- Al Watan) افتتحت النسخة 44 من معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في مركز دبي التجاري العالمي. يفتخر الحدث بدعم محلي ودولي أقوى وأكثر تأثيراً ، حيث يعرض أكثر من 2,200 عارض من أكثر من 60 بلداً منتجات وخدمات لتحويل مشهد البناء نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: " لدى معرض Big 5 Global التزام ثابت من خلال دعم أهداف الاستدامة العالمية بالتزامن مع المناقشات التي تتشكل هذا الأسبوع في المؤتمر السنوي الثامن والعشرون للأمم المتحدة للتغير المناخي COP28. و مع انطلاق المحادثات حول العمل المناخي كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هنا في دبي، نحن في معرض Big 5 Global فخورون بأن نعكس التزام العالم بالاستدامة. ويجسد هذا الحدث، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، هذه الروح من خلال تعزيز الابتكار والتعاون نحو مستقبل أكثر استدامة لصناعة البناء والتشييد".
مركز للمنتجات المستدامة والحلول الخضراء
إن الاستهلاك الكبير للطاقة في صناعة البناء وانبعاثات الكربون يجعلها قطاعاً مهماً في السباق نحو أهداف صافي الانبعاثات الصفري. هذا الأسبوع، يقدم معرض Big 5 Global مجموعة من الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، حيث تقدم الشركات منتجات وتقنيات وممارسات جديدة موجهة نحو كفاءة الطاقة وإزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد.
إحدى هذه الشركات هي ميلووكي تول Milwaukee Tool ومقرها الولايات المتحدة، والتي تقدم تقنية الانبعاثات الصفرية للمعدات بالإضافة إلى عرض مجموعة شاملة من الحلول، ابتداءً من من الأدوات اليدوية الاحترافية ومعدات الحماية الشخصية (PPE) إلى التخزين والمنتجات الخارجية. وتعليقاً على ذلك، قال بيير بيناو، المدير العام في ميلووكي تول الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نعلن عن مشاركة ميلووكي تول Milwaukee Tool كواحدة من المبتكرين المستدامين الرئيسيين في Big 5 Global، حيث سنكشف النقاب عن مجموعة رائدة من المنتجات الجديدة المخصصة لمختلف الصناعات. وكجزء من استراتيجيتنا العالمية للحد من تأثير عملياتنا على البصمة البيئية، نحن ملتزمون بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60٪ بحلول عام 2030".
وتعرض شركة LINQ Modular، وهي شركة تابعة لشركة ALEC للمقاولات ذات الوزن الثقيل ومقرها دبي، غرفة فندقية مسبقة الصنع تعمل بالطاقة الكهربائية تسمح للزوار بالدخول لتجربة التشطيبات عالية الجودة المصنوعة في المصنع. يؤدي إعداد المصنع المتحكم فيه إلى تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون مقارنة بالبناء التقليدي في الموقع.
مسار أخضر بالغ التأثير
في الوقت الذي تمضي فيه مبادرة Big 5 Global قدماً في جهودها لإحداث تأثير إيجابي من خلال دعم الشركات المشاركة في رحلتها للترويج لمنتجات وحلول البناء الصديقة للبيئة، يقدم الحدث أيضا مسار Big 5 Impact Trail، وهو مسار أخضر عبر المعرض يقود جميع الزوار لاستكشاف المنتجات التي تساعد على خلق مستقبل مستدام للصناعة.
إحدى الشركات التي تنضم إلى مسار التأثير Impact Trail وتتبنى الحلول الخضراء التي تساعد على إزالة الكربون من سلسلة قيمة الصلب ومواد البناء هي شركة حديد الإمارات العربية المتحدة "أركان". تقدم الشركة مواد ومنتجات البناء التي يتم إنتاجها بكفاءة واستدامة، وتضع معايير جديدة في قطاعي البناء والبنية التحتية كجزء من مشاركتها في معرض Big 5 Global.
ومن الشركات الأخرى المشاركة شركة حلول المباني الخضراء (GBS) التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها وهي تروج للممارسات المستدامة من خلال مشاركتها في مسار التأثير Impact Trail. و تقدم الشركة منتجات Phomi MCM مثل الألواح الطينية والألواح الخشبية والألواح الحجرية المصنعة من مواد طبيعية وصديقة للبيئة.
مناقشات حول إزالة الانبعاثات الكربونية من الصناعة
وعلى مدار الأيام الأربعة للحدث، من المقرر أن تصبح Big 5 Global بوتقة تنصهر فيها مناقشات القيادة الفكرية عبر قمة Big 5 Global Leaders وقمة Big 5 FutureTech وكل شيء معماري ومحادثات Big 5 لتشكيل المبادرات التي من شأنها تعزيز مبادرات الصناعة التي تهدف إلى تقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد.
و في الوقت الذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ب "عام الاستدامة" وتستعد للمضي قدماً في إرث المؤتمر السنوي الثامن والعشرون للأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، سيحدد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق، الاستراتيجيات الرئيسية لمستقبل البناء
كما تتعمق كريستينا جامبوا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمباني الخضراء و تتبادل الأفكار حول سبب كون البيئة المبنية ضرورة حتمية لجدول أعمال 2030، حيث يجب أن تخفض الانبعاثات إلى النصف ويجب تقليل الكربون المتجسد بنسبة 40٪ على الأقل.
وتشمل بعض الجلسات الثاقبة الأخرى التي تشكل الحوار حول الاستدامة وإزالة الكربون من الصناعة دور المهندسين المعماريين في بناء عالم خال من الانبعاثات و هي جلسة يقدمها لوتز ويلجن، القائم بأعمال رئيس إدارة التصميم في مدينة مصدر، و التخطيط للاستدامة وإزالة الكربون لأصول البيئة المبنية و هي جلسة تقدمها كاتارينا أوهيروفا حاصباني، الشريك والمدير العالمي للاستراتيجية والاستشارات في AESG، بالإضافة إلى جلسة للدكتور مايكل ثولين، المدير الإداري الأول للعمليات الفنية في المعهد الأمريكي للخرسانة بعنوان: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكانتها الجديدة كمركز للخرسانة المحايدة للكربون.
واختتمت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global بالقول: "مع استمرار معرض Big 5 Global في بناء الروابط ودعم نمو الشركات، فإننا نتطلع إلى إنشاء أربعة أيام رائعة من الأنشطة المتنوعة وإطلاق المنتجات التي تقود الاستدامة وإزالة الكربون".
يقام معرض Big 5 Global في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، وهو مجاني للمتخصصين في هذا المجال. تسجيل الزوار مفتوح في
MENAFN04122023000089011017ID1107533537