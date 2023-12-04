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النصر يخسر نجومه أمام الاستقلال

12/4/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مدافع النصر علي لاجامي مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بسبب الطرد في مواجهة بيرسبوليس وغرمته ألف دولار، وذلك على خلفية نيله البطاقة الحمراء خلال مباراة بيرسبوليس الإيراني في الجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليغيب عن مواجهة العالمي الأخيرة في دور المجموعات أمام استقلال دوشنبه، ثم مباراة ثمن النهائي التالية. من جهته، استبعد مدرب العالمي، البرتغالي لويس كاسترو، مواطنه كريستيانو رونالدو من مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم. ويغيب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للإيقاف، والبرازيلي أليكس تيليس المصاب في العضلة الخلفية.

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