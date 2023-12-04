النصر يخسر نجومه أمام الاستقلال

(MENAFN
- Al Watan) أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مدافع النصر علي لاجامي مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بسبب الطرد في مواجهة بيرسبوليس وغرمته ألف دولار، وذلك على خلفية نيله البطاقة الحمراء خلال مباراة بيرسبوليس الإيراني في الجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليغيب عن مواجهة العالمي الأخيرة في دور المجموعات أمام استقلال دوشنبه، ثم مباراة ثمن النهائي التالية. من جهته، استبعد مدرب العالمي، البرتغالي لويس كاسترو، مواطنه كريستيانو رونالدو من مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم. ويغيب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للإيقاف، والبرازيلي أليكس تيليس المصاب في العضلة الخلفية.
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