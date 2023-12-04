اللاوي مدربا للجيل
التاريخ
12/4/2023 2:21:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) تعاقد الجيل مع المدرب التونسي صابر بن العربي عبداللاوي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، ويتمتع عبداللاوي بخبرة واسعة في مجال التدريب وحاصل على دكتوراه في علوم وتقنيات الأنشطة الرياضية والبدنية.
وسبق له تدريب عدد من الأندية على مستوى الوطن العربي، منها: الكوكب والباطن السعوديان، والبسيتين البحريني الذي حقق معه الصعود للدوري الممتاز موسم 2019.
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