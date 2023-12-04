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اللاوي مدربا للجيل

12/4/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الجيل مع المدرب التونسي صابر بن العربي عبداللاوي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، ويتمتع عبداللاوي بخبرة واسعة في مجال التدريب وحاصل على دكتوراه في علوم وتقنيات الأنشطة الرياضية والبدنية.
وسبق له تدريب عدد من الأندية على مستوى الوطن العربي، منها: الكوكب والباطن السعوديان، والبسيتين البحريني الذي حقق معه الصعود للدوري الممتاز موسم 2019.

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