الغانم نائبا لحكام آسيا

الغانم نائبا لحكام آسيا
التاريخ
12/4/2023 2:21:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) عين الاتحاد الآسيوي للتايكوندو الحكم السعودي غازي الغانم نائباً لرئيس لجنة الحكام نظير ما يتمتع به من خبرة عريقة في مجال التحكيم وتم تكليفه بإدارة عديد من البطولات القارية والعالمية والدولية أبرزها دورة الألعاب البارالمبية 2020، ودورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالصين 2023، كما تم ترشيحه لجائزة أفضل حكم عدة مرات وتم تعيينه من قبل الاتحاد الآسيوي لعضوية لجنة المسابقات الآسيوية 2018.
MENAFN04122023000089011017ID1107533533
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.