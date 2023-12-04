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الغانم نائبا لحكام آسيا

12/4/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) عين الاتحاد الآسيوي للتايكوندو الحكم السعودي غازي الغانم نائباً لرئيس لجنة الحكام نظير ما يتمتع به من خبرة عريقة في مجال التحكيم وتم تكليفه بإدارة عديد من البطولات القارية والعالمية والدولية أبرزها دورة الألعاب البارالمبية 2020، ودورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالصين 2023، كما تم ترشيحه لجائزة أفضل حكم عدة مرات وتم تعيينه من قبل الاتحاد الآسيوي لعضوية لجنة المسابقات الآسيوية 2018.

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