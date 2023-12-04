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باعشن يتوج أبطال المبارزة

12/4/2023 2:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) توج المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، أبطال منافسة المبارزة، التي أقيمت بنادي الرياض، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2023.

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