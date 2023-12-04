باعشن يتوج أبطال المبارزة

باعشن يتوج أبطال المبارزة
التاريخ
12/4/2023 2:21:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، أبطال منافسة المبارزة، التي أقيمت بنادي الرياض، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2023.
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