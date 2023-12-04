ذهب الشاطئية للسلمية

ذهب الشاطئية للسلمية
التاريخ
12/4/2023 2:21:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) توّج السلمية بذهبية الكرة الشاطئية بدورة الألعاب السعودية 2023، بعد فوزه في المباراة النهائية على النصر بنتيجة 3/ 2، ونال الجندل الميدالية البرونزية بفوزه على الزلفي 4/ 3.
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