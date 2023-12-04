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216 طن عسل من العرضيات

12/4/2023 2:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح محافظة العرضيات علي المهداوي مهرجان العسل التاسع، تحت شعار ((العسل الأصلي في موطنه الأصلي)) بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، ومشاركة ضيوف المهرجان من الإعلاميين والشخصيات المجتمعية.
ويحتوي المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والموروث والتراث الشعبي، ويتخلله برامج وإرشادات توعوية للنحالين عن كيفية تربية النحل بالطرق الحديثة.
عسل السدر
من جانبه قال رئيس جمعية التنمية الأهلية بالعرضية الشمالية‬⁩ الدكتور علي السهيمي إن فعاليات المهرجان تقام خلال الفترة من19/ 5/ 1445 إلى 23/ 5 /1445 تحت شعار العسل الطبيعي في موطنه الأصلي‬⁩.
وقال إن هذه النسخة نوعية بما تحمله من كميات من العسل حيث إن العرضيات تنتج أكثر من 216 طن سنويًا من العسل ويعرض في المهرجان أكثر من 25 عارضًا، وتزامن موعد المهرجان مع موسم عسل السدر المميز.
تبادل الخبرات
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية للتعريف بالمزايا النسبية لكل منطقة، ودعمًا للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات.

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