216 طن عسل من العرضيات

(MENAFN
- Al Watan) افتتح محافظة العرضيات علي المهداوي مهرجان العسل التاسع، تحت شعار ((العسل الأصلي في موطنه الأصلي)) بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، ومشاركة ضيوف المهرجان من الإعلاميين والشخصيات المجتمعية.
ويحتوي المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والموروث والتراث الشعبي، ويتخلله برامج وإرشادات توعوية للنحالين عن كيفية تربية النحل بالطرق الحديثة.
عسل السدر
من جانبه قال رئيس جمعية التنمية الأهلية بالعرضية الشمالية الدكتور علي السهيمي إن فعاليات المهرجان تقام خلال الفترة من19/ 5/ 1445 إلى 23/ 5 /1445 تحت شعار العسل الطبيعي في موطنه الأصلي.
وقال إن هذه النسخة نوعية بما تحمله من كميات من العسل حيث إن العرضيات تنتج أكثر من 216 طن سنويًا من العسل ويعرض في المهرجان أكثر من 25 عارضًا، وتزامن موعد المهرجان مع موسم عسل السدر المميز.
تبادل الخبرات
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية للتعريف بالمزايا النسبية لكل منطقة، ودعمًا للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات.
MENAFN04122023000089011017ID1107533528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.