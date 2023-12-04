حملة لإزالة البسطات

(MENAFN
- Al Watan) نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية موسعة بنطاق بلدية المطار الفرعية، لإزالة البسطات العشوائية، أسفرت عن مصادرة 4 أطنان من الخضروات، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية؛ لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحي، وتحسين المشهد الحضري، ومكافحة الظواهر السلبية بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد الظاهرة المنتشرة بشكلٍ عشوائي في محيط سوق الخضروات المركزي وداخل الأحياء، التي أسفرت عن مُصادرة عدد من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة ((البيع العشوائي))، مشيراً إلى أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.
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