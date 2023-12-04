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حملة لإزالة البسطات

12/4/2023 2:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية موسعة بنطاق بلدية المطار الفرعية، لإزالة البسطات العشوائية، أسفرت عن مصادرة 4 أطنان من الخضروات، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية؛ لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحي، وتحسين المشهد الحضري، ومكافحة الظواهر السلبية بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد الظاهرة المنتشرة بشكلٍ عشوائي في محيط سوق الخضروات المركزي وداخل الأحياء، التي أسفرت عن مُصادرة عدد من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة ((البيع العشوائي))، مشيراً إلى أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

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