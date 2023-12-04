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50 % انخفاض الإحالات الخارجية

12/4/2023 2:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة من تنفيذ خطتها لخفض عدد الإحالات الخارجية ورفع مستوى الخدمة بإيجاد حلول دائمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالمنطقة، وحققت انخفاضا كبيرا في عدد الإحالات الخارجية التي بلغت 930 حالة خلال النصف الأول من 1445، بنسبة 50%؜ عن الأعوام الماضية. وتعاقدت صحة الباحة خلال الفترة الماضية مع عدد من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين في التخصصات الطبية العامة والدقيقة وتوفير احتياجات مستشفيات المنطقة، وكذلك التعاقد مع عدد من الاستشاريين في التخصصات الدقيقة عن طريق نظام التعاقد المؤقت للعمل وسد العجز في المستشفيات المرجعية، كما تم افتتاح وتطوير عدد من الأقسام الحرجة في عدد من المستشفيات.

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