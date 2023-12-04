السويدى توقع عقد تخصيص أرض لإنشاء مجمع صناعى لـجوشى الصينية فى السخنة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة السويدى للتنمية الصناعية عقد تخصيص أرض لإنشاء مجمع صناعى داخل مشروع“إندستريا السخنة” لصالح شركة جوشى الصينية المتخصصة فى إنتاج الفايبرجلاس.

وقال ما شينياو نائب المدير العام لشركة جوشى مصر، إن المجمع الصناعى الجديد يقع على مساحة 60 ألف متر مربع وتصل استثماراته لنحو 8 ملايين دولار.

موضوعاتدمياط: التعاون مع الجهات المختلفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات صغار الصناع الصحة: نعمل بشكل استباقي لإيجاد حلول تمويلية مستدامة للتحول نحو ((المستشفيات الخضراء)) “رجال الأعمال” تبحث مع“النواب” تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أضاف أن المجمع يأتى كامتداد للمصنع الحالى لمنتجات جوشى ومركز لوجستى للتصدير للأسواق العالمية، من خلال الاستفادة بالحوافز التى تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أوضح أن مصنع جوشى داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويا، توفر نحو ألفى فرصة عمل.

وتابع أن جوشى حققت نجاحات فى السوق المصرى ما ساهم فى تعزيز صادرات الشركة ما جعل مصر رابع أكبر سوق لتوريد الألياف الزجاجية“فايبرجلاس” فى العالم.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تحرص على تقديم الدعم لمستثمريها، والتواصل مع المطورين الصناعيين داخل نطاق المناطق الصناعية التابعة للمنطقة للوقوف على أية معوقات والتغلب عليها، إلى جانب تعزيز تنافسية المنطقة بحزمة حوافز استثمارية جاذبة مثل تمتع المستثمرين بسعر 0% لضريبة القيمة المضافة على السلع والبضائع والخدمات الواردة للمنطقة، وكذلك 0% ضريبة جمركية.

أشار جمال الدين إلى انضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصرية، وغيرها من الحوافز إلى جانب استثمارها الكبير فى البنية التحتية والمرافق بما يصل إلى 3 مليارات دولار، والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية مما يسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية مدعمةً ذلك بعدد من اتفاقات التجارة الحرة والدولية.

وقال محمد القماح، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى للتنمية الصناعية، إن توقيع العقد يعد التعاون الثانى مع جوشى حيث تعد الشركة أحد أهم الاستثمارات الصينية فى مصر ومثال قوى على الاستثمار الأجنبى لما تقدمه للسوق المحلى.

وتابع القماح أن هذا التوقيع يتماشى مع رؤية المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس المتمثلة فى زيادة الصادرات ودعم الخدمات اللوجستية، كما أن هذا التعاون يعزز التزام مصر بتوقيع الشراكات الدولية والعالمية التى تساهم فى الدفع بالاقتصاد المصرى، وتسليط الضوء على مصر كوجهة استثمارية استثنائية.