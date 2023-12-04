رجال الأعمال تبحث مع النواب تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تجهز جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ورقة عمل مشتركة لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالقطاع.

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ستضع مجموعة من المقترحات لجذب المشروعات الصغيرة التى تعمل خارج المنظومة الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى بجانب تعديلات بعض مواد القانون.

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قال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إن اللجنة ستعد مذكرة تفصيلية بملاحظاتها حول القانون رقم 152 لسنة 2020 من الناحية التشريعية تمهيدا لإرسالها إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب حول أهم المواد الواجب تعديلها.

وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن مساهمة القطاع فى مصر مازال ضعيفا ولا يتعدى 20% مقارنة ببعض دول العالم التى وصلت مساهمة القطاع فيها إلى 90% من الدخل القومى بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة ومساهمته بنحو أكثر من 80% من الصادرات.

أضاف الشافعى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مرهون بدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة الاقتصاد الرسمى وتوجيهها إلى الأنشطة الإنتاجية فى القطاعين الزراعى والصناعى لافتاً إلى وجود فرص كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النشاط الإنتاجى.

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن القطاع الصناعى يعول كثيراً على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تغطية 70% من احتياجات المشروعات الكبرى من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة.

طالب المنزلاوى، بإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون يتم تعميمه على جميع الجهات الحكومية ويتم توحيد هذا التعريف بين كافة الأطراف المعنية، مؤكداً ضرورة أن تقوم الشركات الصناعية الكبرى بتبني المشروعات الصغيرة ودعمهم بالبحث العلمي.

أشارت داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إلى ضرورة إعادة النظر في المواد الخاصة بالتعريفات بإضافة العديد من العوامل مثل عدد العمالة طبقا للقطاعات وحجم الأصول وقيمة الإيرادات ليصبح أكثر مرونة مع المتغيرات الاقتصادية.

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن العمل المشترك مع مجتمع الأعمال يوحد استراتيجية النهوض بالقطاع من خلال مناقشته مع جميع الأطراف المهنية .

أوضح محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن توافر قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن حجم وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر هو التحدى الحقيقى لمعرفة حجم مساهمتها فى الناتج القومى.

لفت إلى أن المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات تعتبر من أهم المزايا والتيسيرات للمشروعات التي يصل حجم أعمالها حتى 10 ملايين جنيه حيث يتم المحاسبة من السنة الأولى لصاحب المشروع بالضريبة النسبية والقطعية بحد أقصى 1% من حجم الأعمال السنوية ولمدة 5 سنوات.

ذكر أن نحو 55 ألف مشروع حصلوا على شهادات المزايا التى تمكنهم من الاستفادة من المعاملة الضريبية القطعية.

ونوه إلى صدور قرار مجلس الوزراء بجواز إرجاء موافقة الحماية المدنية كشرط لترخيص المشروعات منخفضة الخطورة لمدة عام مع أحقية المشروعات فى الحصول على المزايا والتيسيرات التى أقرها القانون الحالى.

وأكد انه سيتم إعادة النظر في بعض المواد مثل مواد التعريفات وتعديل المادة 2 والتي نصت على زيادة 10% على قيمة التعريفات، مضيفاً أن الجهاز لديه مجموعة من التعديلات الجارى مناقشتها لتعديل القانون.