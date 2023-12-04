((ڤاليو)) تبرم شراكة مع ((جلاكسو سميثكلاين)) لتسهيل تمويل الخدمات الصحية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة ڤاليو للخدمات المالية، اتفاقية شراكة استراتيجية شركة مع جلاكسو سميثكلاين، المتخصصة فى مجال الرعاية الصحية، لتوفير باقة متنوعة من حلول التمويل الميسرة للعملاء لشراء اللقاحات الخاصة بالشركة من خلال مجموعة كبيرة من الصيدليات بمختلف المحافظات المصرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول تمويل مبتكرة لقاعدة واسعة من العملاء لشراء اللقاحات الخاصة بالشركة، مما سيساهم فى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.
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وتسعى الشركتان من خلال الاتفاقية إلى تعزيز شمولية خدمات منظومة الرعاية الصحية وتعظيم استفادة مختلف فئات المجتمع من تلك الخدمات، وذلك فى ضوء الرؤية المشتركة للشركتين لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للعملاء وتعزيز مستوى معيشتهم، فضلًا عن تمكين الأفراد والأسر المصرية من الحصول على الخدمات الصحية الوقائية، والمساهمة فى دعم صحة ورفاهية المجتمع بشكل عام.
قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لشركة ڤاليو، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية والتى تهدف إلى تسهيل حصول العملاء على خدمات الرعاية الصحية فى مصر.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس الالتزام المتجدد من الشركتين بتحسين منظومة الصحة العامة وتعزيز المستوى المعيشى للعملاء، فضلًا عن حرص ڤاليو على تقديم باقة ابتكارية من الحلول التمويلية التى تتيح للعملاء الحصول على اللقاحات الخاصة بشركة ((GSK)) بكل سهولة.
أكد أن ذلك سيساهم فى تعزيز الخدمات الصحية لكافة فئات وشرائح المجتمع. وأضاف حسونة أنه يتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير المنظومة الصحية، وتعظيم المردود الإيجابى بقطاع خدمات الرعاية الصحية على جميع أفراد المجتمع المصرى.
وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تتيح شركة ڤاليو باقة متنوعة من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتوفير اللقاحات بتكلفة معقولة للأفراد الذين لا يستطيعون دفع ثمن اللقاح مقدمًا، وتحديدًا ممن لديهم احتياجات طبية مستمرة أو عند الحاجة لسداد نفقات طبية مفاجئة، وبالتالى ستساهم فى تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن شراء اللقاحات وتسهيل إدارة نفقات الخدمات الصحية بشكل عام.
فيما أشاد حسن فهمى، المدير العام لجلاكسو سميثكلاين مصر، بهذا التعاون الأول من نوعه فى قطاع مجال الرعاية الصحية مع شركة ڤاليو والذى يعكس السجلّ الحافل بالإنجازات والأسس الراسخة التى تنفرد بها الشركة فى السوق المصرى والذى يمتد على مدار 100 عام.
أضاف أن الشركة تمتلك مصنعين يعمل بهما أكثر من ألف موظف من ذوى الكفاءة والمهارة العالية، حيث تعتز الشركة بقدراتها الإنتاجية المتميزة والتى تصل إلى مئات الملايين من العبوات الدوائية سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المحلى، فضلًا عن العديد من أسواق التصدير الأخرى.
أكد التزام الشركة المدرجة فى البورصة المصرية، بالحفاظ على مكانتها الرائدة فى السوق المصرى وحرصها على المساهمة فى تنمية المجتمعات المحيطة، فضلا عن المضى قدمًا فى مسيرتها لتعزيز الرفاهية حول العالم بشكل عام، مستفيدة من الخبرات العلمية للشركة والتحالفات الاستراتيجية التى تقوم بها، فضلاً عن المعرفة العملية المكتسبة من خلال معالجة مختلف التحديات فى مجال الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم.
يذكر أن هذه الشراكة تأتى بعد سلسلة من الشراكات الناجحة التى أبرمتها ڤاليو مع أبرز الشركاء فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، بما فى ذلك مع المستشفى السعودى الألمانى ومستشفى السلام الدولى ودار الفؤاد ومجموعة مستشفيات كليوباترا ومستشفى الندى.
كما تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة فى قطاع الرعاية الصحية المصرى من خلال الاستفادة من السجل المشرّف لشركة ((GSK)) فى السوق المصري، وهدفها المتمثل فى تعزيز الخدمات الصحية لحوالى 2.5 مليار شخص بالأسواق التى تعمل بها الشركة بحلول نهاية عام 2023.
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