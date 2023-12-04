((ڤاليو)) تبرم شراكة مع ((جلاكسو سميثكلاين)) لتسهيل تمويل الخدمات الصحية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة ڤاليو للخدمات المالية، اتفاقية شراكة استراتيجية شركة مع جلاكسو سميثكلاين، المتخصصة فى مجال الرعاية الصحية، لتوفير باقة متنوعة من حلول التمويل الميسرة للعملاء لشراء اللقاحات الخاصة بالشركة من خلال مجموعة كبيرة من الصيدليات بمختلف المحافظات المصرية.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول تمويل مبتكرة لقاعدة واسعة من العملاء لشراء اللقاحات الخاصة بالشركة، مما سيساهم فى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

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وتسعى الشركتان من خلال الاتفاقية إلى تعزيز شمولية خدمات منظومة الرعاية الصحية وتعظيم استفادة مختلف فئات المجتمع من تلك الخدمات، وذلك فى ضوء الرؤية المشتركة للشركتين لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للعملاء وتعزيز مستوى معيشتهم، فضلًا عن تمكين الأفراد والأسر المصرية من الحصول على الخدمات الصحية الوقائية، والمساهمة فى دعم صحة ورفاهية المجتمع بشكل عام.

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لشركة ڤاليو، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية والتى تهدف إلى تسهيل حصول العملاء على خدمات الرعاية الصحية فى مصر.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس الالتزام المتجدد من الشركتين بتحسين منظومة الصحة العامة وتعزيز المستوى المعيشى للعملاء، فضلًا عن حرص ڤاليو على تقديم باقة ابتكارية من الحلول التمويلية التى تتيح للعملاء الحصول على اللقاحات الخاصة بشركة ((GSK)) بكل سهولة.

أكد أن ذلك سيساهم فى تعزيز الخدمات الصحية لكافة فئات وشرائح المجتمع. وأضاف حسونة أنه يتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير المنظومة الصحية، وتعظيم المردود الإيجابى بقطاع خدمات الرعاية الصحية على جميع أفراد المجتمع المصرى.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تتيح شركة ڤاليو باقة متنوعة من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتوفير اللقاحات بتكلفة معقولة للأفراد الذين لا يستطيعون دفع ثمن اللقاح مقدمًا، وتحديدًا ممن لديهم احتياجات طبية مستمرة أو عند الحاجة لسداد نفقات طبية مفاجئة، وبالتالى ستساهم فى تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن شراء اللقاحات وتسهيل إدارة نفقات الخدمات الصحية بشكل عام.

فيما أشاد حسن فهمى، المدير العام لجلاكسو سميثكلاين مصر، بهذا التعاون الأول من نوعه فى قطاع مجال الرعاية الصحية مع شركة ڤاليو والذى يعكس السجلّ الحافل بالإنجازات والأسس الراسخة التى تنفرد بها الشركة فى السوق المصرى والذى يمتد على مدار 100 عام.

أضاف أن الشركة تمتلك مصنعين يعمل بهما أكثر من ألف موظف من ذوى الكفاءة والمهارة العالية، حيث تعتز الشركة بقدراتها الإنتاجية المتميزة والتى تصل إلى مئات الملايين من العبوات الدوائية سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المحلى، فضلًا عن العديد من أسواق التصدير الأخرى.

أكد التزام الشركة المدرجة فى البورصة المصرية، بالحفاظ على مكانتها الرائدة فى السوق المصرى وحرصها على المساهمة فى تنمية المجتمعات المحيطة، فضلا عن المضى قدمًا فى مسيرتها لتعزيز الرفاهية حول العالم بشكل عام، مستفيدة من الخبرات العلمية للشركة والتحالفات الاستراتيجية التى تقوم بها، فضلاً عن المعرفة العملية المكتسبة من خلال معالجة مختلف التحديات فى مجال الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم.

يذكر أن هذه الشراكة تأتى بعد سلسلة من الشراكات الناجحة التى أبرمتها ڤاليو مع أبرز الشركاء فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، بما فى ذلك مع المستشفى السعودى الألمانى ومستشفى السلام الدولى ودار الفؤاد ومجموعة مستشفيات كليوباترا ومستشفى الندى.

كما تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة فى قطاع الرعاية الصحية المصرى من خلال الاستفادة من السجل المشرّف لشركة ((GSK)) فى السوق المصري، وهدفها المتمثل فى تعزيز الخدمات الصحية لحوالى 2.5 مليار شخص بالأسواق التى تعمل بها الشركة بحلول نهاية عام 2023.