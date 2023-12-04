كرايتريا ديزاين تشرف على 25 مشروعا عقاريا خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس هشام هلال، المدير التنفيذى لشركة“كرايتريا ديزاين جروب” للاستشارات المعمارية والهندسية، إن الشركة تقدم استشارات هندسية لنحو 25 مشروعا بمقابل أتعاب يصل إلى 25 مليون جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف هلال لـ”البورصة”، أن الشركة تتولى الإشراف على تطوير جزيرة“جولى فيل” بالأقصر بمساحة 160 فدانًا، بجانب الجامعة المصرية فى مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 فدانًا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بها خلال شهر يناير الماضى، وقريتين سياحيتين بالتعاون مع شركة عربية، بجانب عدد من المشروعات السكنية والإدارية.
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وأوضح هلال، أن“كرايتيريا ديزاين جروب” تستهدف زيادة حجم أعمالها بنسبة 30%، من خلال مشروعات جديدة بعدد من المناطق، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية للعام الجديد 2024.
وأكد هلال، أن الشركة تعتمد على التصميمات المتوافقة مع البيئة، وتطبق معايير الاستدامة بكافة المشروعات التى تتولها تصميمها، وذلك بالتوازى مع خطة الدولة فى الاعتماد على التنمية المستدامة والمبانى الخضراء.
وقال هلال، إن تكلفة المشاريع التى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة تكون مرتفعة فى البداية ولكن بعد فترة توفر على المستثمر الكثير من الأموال.
وعن تأثير اتجاه عدد من الشركات العقارية إلى التخلى عن شركات الاستشارات الهندسية فى المشروعات، أشار هلال إلى أنه عكس ما يتوقع الكثير فإن شركات الاستشارات توفر على المستثمر الكثير من الأموال، قائلا:“شركة كرايتيريا ديزاين جروب قدمت حلولا لمشروعات قائمة وفرت فى تكلفة الإنشاء على المطورين بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%”.
وأضاف هلال، أن الشركة تحاول خلق التوازن وإيجاد الحلول بين القيمة والتكلفة لخلق نوع من العقار قابل للتصدير بمعايير عالمية، موضحا أن هناك دائمًا توجه نحو تصميم منتجات عقارية وإدارية وسكنية بحلول تنافس المعايير العالمية بالاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن المنتجات العقارية الأكثر طلبا من قبل المستثمرين خلال تلك الفترة هى الوحدات بنشاط سكنى وفندقى نظرًا لزيادة أعداد السياح وأيضًا تماشيًا مع خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.
كتبت: أمل سعداوى
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