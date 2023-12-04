367 مليون جنيه إيرادات الاتحاد العربى للنقل البري عن العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة ((سوبر جيت)) إيرادات عن النشاط بنحو 367 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2022، مقابل 289 مليون جنيه عن العام الاسبق، بنسبة نمو تقدر بنحو 27%.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة النقل، سجلت عدد الرحلات المنفذة عام 2022 نحو 42 ألف رحلة مقابل 40 ألف رحلة فى عام 2021 بنسبة تطور 5% ، فيما بلغ عدد الركاب فى عام 2022 نحو 2.8 مليون راكب مقابل 2.4 مليون راكب فى عام، 2021 وبزيادة نسبتها 7%.

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وترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة، وتم استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها حيث تم التشغيل الفعلى لمحطة عدلى منصور التبادلية والاعتماد عليها كمحطة رئيسية فى أعمال الحجز وتكثيف التشغيل بها فى عام.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التى تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرا إلى الخطوات التى تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الاتوبيسات فى مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص فى هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب.

لفت إلى وضع خطة لزيادة أسطول الشركة ليصبح 350 حافلة بدلا من 200 حافلة خلال 5 سنوات بزيادة (150) حافله، بالتوازى مع رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية وتم البدء باستلام (10) حافلات MCV 500..وإنشاء مناطق مركزية جديدة (جراجات) وذلك لاستيعاب التطور فى أسطول الشركة بمناطق (أسيوط – الغردقة – بدر – طريق بلبيس).

أشار إلى أن الفترة الماضية شهدا فتح خطوط جديدة فى (المنصورة-السويس-الاسماعيلية)، بالإضافة إلى التوسع فى الخطوط القائمة بالتوازى مع خطة تطوير الاسطول وكذا تفعيل الجانب السياحى من خلال السياحة الداخلية – السياحة الدينية(حج-عمرة) والتطوير والتوسع فى النقل الذكى الأخضر المستدام من خلال( منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل منظومة الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى فور الانتهاء من المنظومة).