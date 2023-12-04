367 مليون جنيه إيرادات الاتحاد العربى للنقل البري عن العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة ((سوبر جيت)) إيرادات عن النشاط بنحو 367 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2022، مقابل 289 مليون جنيه عن العام الاسبق، بنسبة نمو تقدر بنحو 27%.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة النقل، سجلت عدد الرحلات المنفذة عام 2022 نحو 42 ألف رحلة مقابل 40 ألف رحلة فى عام 2021 بنسبة تطور 5% ، فيما بلغ عدد الركاب فى عام 2022 نحو 2.8 مليون راكب مقابل 2.4 مليون راكب فى عام، 2021 وبزيادة نسبتها 7%.
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وترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة، وتم استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها حيث تم التشغيل الفعلى لمحطة عدلى منصور التبادلية والاعتماد عليها كمحطة رئيسية فى أعمال الحجز وتكثيف التشغيل بها فى عام.
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التى تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرا إلى الخطوات التى تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الاتوبيسات فى مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص فى هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب.
لفت إلى وضع خطة لزيادة أسطول الشركة ليصبح 350 حافلة بدلا من 200 حافلة خلال 5 سنوات بزيادة (150) حافله، بالتوازى مع رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية وتم البدء باستلام (10) حافلات MCV 500..وإنشاء مناطق مركزية جديدة (جراجات) وذلك لاستيعاب التطور فى أسطول الشركة بمناطق (أسيوط – الغردقة – بدر – طريق بلبيس).
أشار إلى أن الفترة الماضية شهدا فتح خطوط جديدة فى (المنصورة-السويس-الاسماعيلية)، بالإضافة إلى التوسع فى الخطوط القائمة بالتوازى مع خطة تطوير الاسطول وكذا تفعيل الجانب السياحى من خلال السياحة الداخلية – السياحة الدينية(حج-عمرة) والتطوير والتوسع فى النقل الذكى الأخضر المستدام من خلال( منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل منظومة الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى فور الانتهاء من المنظومة).
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