سوق العقارات في المملكة المتحدة تنتظر عاماً صعباً رغم انخفاض جديد محتمل بالأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنتظر سوق العقارات في المملكة المتحدة عاماً صعباً في 2024، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض جديد محتمل في الأسعار بشكل محدود، مع استقرار معدلات الرهن العقاري.
ويجسب موقع ( CNBC ) – توقع أكبر موقع عقاري في بريطانيا أن ينخفض متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1% العام المقبل مع تزايد المنافسة بين البائعين.
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وقال Rightmove إنه من المرجح أن يضطر البائعون إلى تحديد أسعار أكثر تنافسية لتأمين المشتري في العام 2024، في حين أن معدلات الرهن العقاري ستستقر على الرغم من أنها“ستظل مرتفعة”.
قبل عام، توقعت Rightmove أن متوسط أسعار الطلب سينخفض بنسبة 2% في العام 2023. ويوم الاثنين 4 ديسمبر، قالت إن المتوسط كان أقل بنسبة 1.3% عما كان عليه في العام 2022 مع استمرار سوق العقارات في مواجهة ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتكلفة المعيشة بشكل كبير.
ويسجل الموقع الأسعار المطلوبة بدلاً من الأسعار الفعلية التي يتم بيع العقارات بها ، وقالت الشركة إنها تتوقع أن تنخفض هذه المعدلات عادة بنسبة 1% على المستوى الوطني بحلول نهاية العام 2024. وأضافت أن السوق تواصل انتقالها إلى“مستويات أكثر طبيعية” من النشاط بعد فترة ما بعد الوباء المزدحمة.
وقالت Rightmove إن عدد البائعين الذين اضطروا إلى خفض سعر الطلب خلال العام 2023 ارتفع إلى 39%، مقارنة بـ 29% العام الماضي و34% في العام 2019.
وأشار خبير العقارات في الشركة، تيم بانيستر، متوسط انخفاض بنسبة 1٪ في الأسعار يعكس توقعاتنا بأنه من المحتمل أن يكون عامًا آخر مستقراً، وصعبًا في بعض الأحيان، بالنسبة لبعض المشترين والبائعين في العام 2024′′.
أ ش أ
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