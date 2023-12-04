سوق العقارات في المملكة المتحدة تنتظر عاماً صعباً رغم انخفاض جديد محتمل بالأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) تنتظر سوق العقارات في المملكة المتحدة عاماً صعباً في 2024، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض جديد محتمل في الأسعار بشكل محدود، مع استقرار معدلات الرهن العقاري.

ويجسب موقع ( CNBC ) – توقع أكبر موقع عقاري في بريطانيا أن ينخفض متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1% العام المقبل مع تزايد المنافسة بين البائعين.

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وقال Rightmove إنه من المرجح أن يضطر البائعون إلى تحديد أسعار أكثر تنافسية لتأمين المشتري في العام 2024، في حين أن معدلات الرهن العقاري ستستقر على الرغم من أنها“ستظل مرتفعة”.

قبل عام، توقعت Rightmove أن متوسط أسعار الطلب سينخفض بنسبة 2% في العام 2023. ويوم الاثنين 4 ديسمبر، قالت إن المتوسط كان أقل بنسبة 1.3% عما كان عليه في العام 2022 مع استمرار سوق العقارات في مواجهة ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتكلفة المعيشة بشكل كبير.

ويسجل الموقع الأسعار المطلوبة بدلاً من الأسعار الفعلية التي يتم بيع العقارات بها ، وقالت الشركة إنها تتوقع أن تنخفض هذه المعدلات عادة بنسبة 1% على المستوى الوطني بحلول نهاية العام 2024. وأضافت أن السوق تواصل انتقالها إلى“مستويات أكثر طبيعية” من النشاط بعد فترة ما بعد الوباء المزدحمة.

وقالت Rightmove إن عدد البائعين الذين اضطروا إلى خفض سعر الطلب خلال العام 2023 ارتفع إلى 39%، مقارنة بـ 29% العام الماضي و34% في العام 2019.

وأشار خبير العقارات في الشركة، تيم بانيستر، متوسط انخفاض بنسبة 1٪ في الأسعار يعكس توقعاتنا بأنه من المحتمل أن يكون عامًا آخر مستقراً، وصعبًا في بعض الأحيان، بالنسبة لبعض المشترين والبائعين في العام 2024′′.

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