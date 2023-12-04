البركة يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار مع التمويل الدولية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك البركة اتفاقية تمويل قصير الأجل من مؤسسة التمويل الدولية IFC، بنظام المرابحة، وتبلغ قيمة التمويل نحو 50 مليون دولار، وذلك لمدة عام واحد قابلة للتجديد سنتين إضافيتين.
ويُستغل التمويل فى دعم خطة البنك التوسعية فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرى.
موضوعات متعلقة
الدولار يسجل 49.4 جنيه فى السوق الموازية اليوم الإثنين “البركة” يقترض 50 مليون دولار من“التمويل الدولية” انخفاض مساهمة الودائع فى قاعدة تمويل البنوك يقفز بمعدلات التوظيف
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البرنامج يتماشى مع توجه البنك لتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS)، من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف حجازى، إن هذا التعاون يعتبر الثانى مع مؤسسة التمويل الدولية هذا العام، بعد توقيع برنامج تمويل التجارة العالمية لدعم عملاء بنك البركة مصر في مجال تمويل الصادرات والتجارة.
وقال عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، إنه مع زيادة فرص الحصول على التمويل، تتمكن المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة من تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل وبناء مجتمعات أقوى.
وأضاف:“من خلال دعم الشركات الصغيرة التي تملكها النساء فإننا لا نساهم فقط في تمكين رائدات الأعمال وأسرهن ولكننا نُعزز الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصرى.”
وبحسب القوائم المالية لبنك البركة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر، ارتفعت قيمة الدفترية للتمويلات المساندة والتمويلات الأخرى 106.3% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، مُسجلة نحو 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.125 مليار جنيه فى ديسمبر.
وانخفضت التمويلات طويلة الأجل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 63.02%، إذ سجلت نحو 4.3 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 11.7 مليون جنيه فى ديسمبر 2022.
وأبرم البنك فى أغسطس الماضى، عقد تمويل طويل الأجل ممنوح من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بمبلغ 30 مليون دولار، لمدة 5 سنوات، لدعم وتمويل المشروعات الخضراء.
وتوسعت البنوك منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى الاقتراض من الخارج لتوفير السيولة للسوق المحلى، خاصة من المؤسسات الدولية.
وبلغ عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال أكتوبر الماضى نحو 15.86 مليار دولار فى أكتوبر، مع احتفاظ البنوك بأصول أجنبية بقيمة 13.79 مليار دولار، والتزامات أجنبية تصل إلى 29.7 مليار دولار.
MENAFN04122023000202011048ID1107533516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.