لاجارد: العولمة تؤدي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي في الدول

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن الحوكمة فوق الوطنية التي يدعمها التعاون الدولي، تمر بمرحلة تحول حرجة، حيث يجب الاختيار بين عالم يسعى إلى التوفيق بين الاختلافات وتحقيق الرخاء للجميع، أو التراجع إلى عالم بلا تعاون، بل وربما المواجهة.

وأوضحت“كريستين لاجارد” خلال حدث في باريس، أنه من خلال عينة مكونة من 147 دولة، ارتبطت الزيادة بمقدار نقطة واحدة في تدابير العولمة بزيادة قدرها 0.3% في معدل نمو تلك البلدان على مدى خمس سنوات، مع استفادة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشكل أكبر.

موضوعاتليبيا تستعد لتوفير 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2035 وزيرا المالية والتجارة السوداني والتركي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كوريا الجنوبية والصين توافقان على بدء حوار حول ضوابط التصدير

وأكدت أن تزايد التعاون الدولي يؤدي إلى تعاظم المخاطر المرتبطة بذلك، حيث تتعرض البلدان لمنافسة غير عادلة من الشركاء التجاريين، وللتأثيرات غير المباشرة من الأسواق المالية في البلدان الأخرى، ولعدم الامتثال للاتفاقيات المتعلقة بحماية المشاعات العالمية، مثل المعاهدات المتعلقة بالبيئة.

وقالت“لاجارد” في التصريحات المنشورة على الموقع الرسمي للمركزي الأوروبي الإثنين:” لهذا السبب فإن الحوكمة فوق الوطنية مطلوبة للتخفيف من هذه المخاطر وتحقيق نتائج عادلة لجميع المعنيين، حيث يتم تحديد“قواعد اللعبة” مقدماً ثم ضمان الالتزام بها إلى حد ما”.

واختتمت رئيسة المركزي الأوروبي، أنه يتعين على الحوكمة العالمية أن تقدم الحلول في المجالات التي يشعر الناس فيها بأكبر قدر من المخاطر اليوم، وإذا لم يحدث ذلك فإن الرد المنطقي سيكون إقامة حواجز جديدة وعكس اتجاه التعاون الدولي.

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