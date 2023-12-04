كوريا الجنوبية والصين توافقان على بدء حوار حول ضوابط التصدير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة الصناعة والتجارة الكورية الجنوبية إن سول وبكين اتفقتا اليوم الاثنين على إنشاء آلية حوار ثنائي بشأن ضوابط التصدير وزيادة تفعيل الخط الساخن لسلاسل التوريد من العناصر الصناعية الرئيسية.
وأضافت الوزارة الكورية الجنوبية أن الاتفاق تم خلال اجتماع وزير التجارة الكوري الجنوبي، آهن دوك جيون، ونائب وزير التجارة الصيني، وانج شوين، في العاصمة الصينية بكين في وقت سابق اليوم، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء الكورية الجنوبية اليوم الاثنين.
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واتفق المسؤولان على تفعيل خط ساخن بين وزارتيهما لمناقشة قضايا سلسلة التوريد، حيث دعت كوريا الجنوبية إلى“إجراء وشيك” لمعالجة التأخير الصيني الأخير في الإجراءات الجمركية لصادرات اليوريا إلى سول.
ويعد محلول اليوريا هو سائل رئيسي يستخدم في مركبات الديزل لخفض الانبعاثات، وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الصين في إمدادات اليوريا.
جدير بالذكر أنه في عام 2021، عانت كوريا الجنوبية من اضطرابات كبيرة في شبكاتها اللوجستية بعد أن قيدت الصين صادراتها من اليوريا.
أ ش أ
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