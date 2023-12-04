كوريا الجنوبية والصين توافقان على بدء حوار حول ضوابط التصدير

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الصناعة والتجارة الكورية الجنوبية إن سول وبكين اتفقتا اليوم الاثنين على إنشاء آلية حوار ثنائي بشأن ضوابط التصدير وزيادة تفعيل الخط الساخن لسلاسل التوريد من العناصر الصناعية الرئيسية.

وأضافت الوزارة الكورية الجنوبية أن الاتفاق تم خلال اجتماع وزير التجارة الكوري الجنوبي، آهن دوك جيون، ونائب وزير التجارة الصيني، وانج شوين، في العاصمة الصينية بكين في وقت سابق اليوم، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء الكورية الجنوبية اليوم الاثنين.

موضوعاتليبيا تستعد لتوفير 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2035 وزيرا المالية والتجارة السوداني والتركي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاجارد: العولمة تؤدي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي في الدول

واتفق المسؤولان على تفعيل خط ساخن بين وزارتيهما لمناقشة قضايا سلسلة التوريد، حيث دعت كوريا الجنوبية إلى“إجراء وشيك” لمعالجة التأخير الصيني الأخير في الإجراءات الجمركية لصادرات اليوريا إلى سول.

ويعد محلول اليوريا هو سائل رئيسي يستخدم في مركبات الديزل لخفض الانبعاثات، وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الصين في إمدادات اليوريا.

جدير بالذكر أنه في عام 2021، عانت كوريا الجنوبية من اضطرابات كبيرة في شبكاتها اللوجستية بعد أن قيدت الصين صادراتها من اليوريا.

أ ش أ