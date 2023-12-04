وزيرا المالية والتجارة السوداني والتركي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير المالية و التخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جبريل ابراهيم مع وزير التجارة التركي عمر بولاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
وذكرت وزارة المالية السودانية في بيان اليوم ، أن الوزيرين أكدا خلال لقائمها بإسطنبول على متانة العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين البلدين، وشددا على أهمية تقوية هذه العلاقات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .
موضوعات متعلقة
ليبيا تستعد لتوفير 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2035 كوريا الجنوبية والصين توافقان على بدء حوار حول ضوابط التصدير لاجارد: العولمة تؤدي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي في الدول
وأكد الوزيران على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية بين السودان وتركيا،وتشجيع الشركات التركية للدخول في كافة مجالات الاستثمار الزراعي و الصناعي في السودان والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للسودان حيث يعتبر السودان بوابة أفريقيا الشرقية للعالم .
واتفق الطرفان على عقد منتدى اقتصادي تجاري سوداني تركي خلال أبريل المقبل في أنقرة على أن يسبقه اجتماع وزاري لبحث كيفية تفعيل بنود الاتفاقيات التجارية بين البلدين .
أ ش أ
MENAFN04122023000202011048ID1107533511
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.