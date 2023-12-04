وزيرا المالية والتجارة السوداني والتركي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير المالية و التخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جبريل ابراهيم مع وزير التجارة التركي عمر بولاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .

وذكرت وزارة المالية السودانية في بيان اليوم ، أن الوزيرين أكدا خلال لقائمها بإسطنبول على متانة العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين البلدين، وشددا على أهمية تقوية هذه العلاقات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .

موضوعاتليبيا تستعد لتوفير 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2035 كوريا الجنوبية والصين توافقان على بدء حوار حول ضوابط التصدير لاجارد: العولمة تؤدي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي في الدول

وأكد الوزيران على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية بين السودان وتركيا،وتشجيع الشركات التركية للدخول في كافة مجالات الاستثمار الزراعي و الصناعي في السودان والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للسودان حيث يعتبر السودان بوابة أفريقيا الشرقية للعالم .

واتفق الطرفان على عقد منتدى اقتصادي تجاري سوداني تركي خلال أبريل المقبل في أنقرة على أن يسبقه اجتماع وزاري لبحث كيفية تفعيل بنود الاتفاقيات التجارية بين البلدين .

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