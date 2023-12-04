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((فرتيكا)) تبدأ إجراءات تصفية ((فرتيكام للبرمجيات))

12/4/2023 2:20:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، بدء إجراءات تصفية شركتها التابعة فرتيكام للبرمجيات، وتعيين مصفٍ عام قانونى للشركة، عقب صدور قرار الجمعية العمومية لشركة فرتيكام للبرمجيات، بتصفية الشركة ومحو السجل التجارى الخاص بها، بعد تخطى خسائرها 50% من رأس مالها.

كانت“فرتيكام” تأسست بعام 2010 بغرض بيع وشراء وصيانة وتطوير أجهزة وشبكات الكمبيوتر برأسمال مرخص به 5 ملايين جنيه ورأس مال مصدر 500 ألف جنيه، ورأسمال مدفوع 125 ألف جنيه.

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وتبلغ نسبة مساهمة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، نحو 98%، كانت الشركة قررت إيقاف نشاط“فرتيكام للبرمجيات” فى 31 أكتوبر 2017.

وكانت الشركة قد أعلنت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن سياسة التحصيل التى ستتبعها هى البيع بالآجل ومنح العملاء فترة سداد حتى 120 يوم.

وقد تم عقد جمعية عمومية غير عادية فى 25 سبتمبر 2022، ووافقت الجمعية على عدم استمرار الشركة لتجاوز الخسائر 50% من رأس مال الشركة بالإضافة إلى تعيين مصفٍ عام قانونى للشركة.

وكانت قد تراجعت الأرباح المجمعة لشركة فرتيكا للبرمجيات بنسبة 52.6% خلال 2016 لتسجل 206.4 ألف جنيه، مقابل 436.19 ألف جنيه خلال 2015.

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