((فرتيكا)) تبدأ إجراءات تصفية ((فرتيكام للبرمجيات))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، بدء إجراءات تصفية شركتها التابعة فرتيكام للبرمجيات، وتعيين مصفٍ عام قانونى للشركة، عقب صدور قرار الجمعية العمومية لشركة فرتيكام للبرمجيات، بتصفية الشركة ومحو السجل التجارى الخاص بها، بعد تخطى خسائرها 50% من رأس مالها.
كانت“فرتيكام” تأسست بعام 2010 بغرض بيع وشراء وصيانة وتطوير أجهزة وشبكات الكمبيوتر برأسمال مرخص به 5 ملايين جنيه ورأس مال مصدر 500 ألف جنيه، ورأسمال مدفوع 125 ألف جنيه.
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وتبلغ نسبة مساهمة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، نحو 98%، كانت الشركة قررت إيقاف نشاط“فرتيكام للبرمجيات” فى 31 أكتوبر 2017.
وكانت الشركة قد أعلنت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن سياسة التحصيل التى ستتبعها هى البيع بالآجل ومنح العملاء فترة سداد حتى 120 يوم.
وقد تم عقد جمعية عمومية غير عادية فى 25 سبتمبر 2022، ووافقت الجمعية على عدم استمرار الشركة لتجاوز الخسائر 50% من رأس مال الشركة بالإضافة إلى تعيين مصفٍ عام قانونى للشركة.
وكانت قد تراجعت الأرباح المجمعة لشركة فرتيكا للبرمجيات بنسبة 52.6% خلال 2016 لتسجل 206.4 ألف جنيه، مقابل 436.19 ألف جنيه خلال 2015.
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