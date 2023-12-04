دمياط: التعاون مع الجهات المختلفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات صغار الصناع

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات صغار الصناع والمنتجين وأيضًا فتح مجالات تدريبية لهم لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم.

جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم، معرض الأسر المنتجة الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وشيماء عبد المعطي مدير المديرية، وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة بالمعرض وهيئة كاريتاس مصر.

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وتفقدت المحافظ – وفقًا لبيان صحفي – أروقة المعرض الذي شارك به 15 عارضًا من السيدات وذوي الهمم، وتضمن منتجات متعددة من مشغولات يدوية ومصنوعات جلدية وخشبية ومستحضرات تجميل و منتجات غذائية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأشادت الدكتورة منال، بما قدموه من منتجات تعكس مهارات الإبداع والاتقان والقدرات الإنتاجية الكبيرة لديهم وأسعارها المناسبة، لافتة إلى أن المعرض يجسد عددًا من المحاور التي تنتهجها الدولة المصرية لرعاية الموهبين ودعم المنتجين وتحقيق الاستثمار الأمثل في الأفراد وأيضًا دمج ذوي الهمم واللاجئين في المجتمع وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

وشهدت المحافظ، فعاليات تسليم أوراق مشروعات تنموية لعدد 11 مستفيدًا من الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيديو تعريفي عن مجمع الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة.

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