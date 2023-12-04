دمياط: التعاون مع الجهات المختلفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات صغار الصناع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات صغار الصناع والمنتجين وأيضًا فتح مجالات تدريبية لهم لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم، معرض الأسر المنتجة الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وشيماء عبد المعطي مدير المديرية، وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة بالمعرض وهيئة كاريتاس مصر.
موضوعات متعلقة
الصحة: نعمل بشكل استباقي لإيجاد حلول تمويلية مستدامة للتحول نحو ((المستشفيات الخضراء)) “رجال الأعمال” تبحث مع“النواب” تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة “السويدى” توقع عقد تخصيص أرض لإنشاء مجمع صناعى لـ”جوشى” الصينية فى السخنة
وتفقدت المحافظ – وفقًا لبيان صحفي – أروقة المعرض الذي شارك به 15 عارضًا من السيدات وذوي الهمم، وتضمن منتجات متعددة من مشغولات يدوية ومصنوعات جلدية وخشبية ومستحضرات تجميل و منتجات غذائية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأشادت الدكتورة منال، بما قدموه من منتجات تعكس مهارات الإبداع والاتقان والقدرات الإنتاجية الكبيرة لديهم وأسعارها المناسبة، لافتة إلى أن المعرض يجسد عددًا من المحاور التي تنتهجها الدولة المصرية لرعاية الموهبين ودعم المنتجين وتحقيق الاستثمار الأمثل في الأفراد وأيضًا دمج ذوي الهمم واللاجئين في المجتمع وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ تلك الاستراتيجية.
وشهدت المحافظ، فعاليات تسليم أوراق مشروعات تنموية لعدد 11 مستفيدًا من الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيديو تعريفي عن مجمع الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة.
أ ش أ
MENAFN04122023000202011048ID1107533509
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.