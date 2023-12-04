سوليد للمقاولات تستهدف 8 مليارات جنيه حجم أعمال خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمود الشاذلى، عضو مجلس إدارة شركة سوليد للمقاولات، إن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها إلى 8 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
وأضاف الشاذلى لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الفترة الحالية لصالح مجموعة من الشركات العقارية.
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وأوضح أن حجم أعمال شركة“سوليد للمقاولات” خلال العام الجارى يصل إلى 5 مليارات جنيه، موزعة على مشروعات سكنية وتجارية وإدارية.
وأشار إلى أن متوسط حجم أعمال الشركة شهريا يتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه فى المشروعات التى تعمل بها.
وقال الشاذلى، إن الشركة تعمل مع شركات القطاع الخاص فقط والتى تقع أغلب مشروعاتها فى مدينة القاهرة الجديدة، والبعض الآخر فى العاصمة الإدارية، ومنها مشروع“بوديا تاور” فى العاصمة الجديدة والتابع لشركة منصات للتطوير العقارى.
وأضاف أن شركة“سوليد للمقاولات” تتعاون مع عدد كبير من شركات التطوير العقارى، ومنها بالم هيلز، وإعمار مصر، وسوديك، ومنصات، والأهلى صبور، وغيرها من الشركات.
وأوضح أن الشركة تخطط للتوسع فى الأسواق الخارجية خاصة الدول العربية مثل السعودية وقطر، لزيادة حجم أعمالها وأيضًا لتصدير الخبرات التى تمتلكها الشركات المصرية للخارج.
وقال الشاذلى، إن الشركة افتتحت فرعًا لها فى الرياض بالسعودية خلال العام الجارى، وتستهدف خلال العام المقبل أن تتولى تنفيذ عدد من المشروعات بالسعودية.
كتبت: أمل سعداوى
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