سوليد للمقاولات تستهدف 8 مليارات جنيه حجم أعمال خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمود الشاذلى، عضو مجلس إدارة شركة سوليد للمقاولات، إن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها إلى 8 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

وأضاف الشاذلى لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الفترة الحالية لصالح مجموعة من الشركات العقارية.

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وأوضح أن حجم أعمال شركة“سوليد للمقاولات” خلال العام الجارى يصل إلى 5 مليارات جنيه، موزعة على مشروعات سكنية وتجارية وإدارية.

وأشار إلى أن متوسط حجم أعمال الشركة شهريا يتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه فى المشروعات التى تعمل بها.

وقال الشاذلى، إن الشركة تعمل مع شركات القطاع الخاص فقط والتى تقع أغلب مشروعاتها فى مدينة القاهرة الجديدة، والبعض الآخر فى العاصمة الإدارية، ومنها مشروع“بوديا تاور” فى العاصمة الجديدة والتابع لشركة منصات للتطوير العقارى.

وأضاف أن شركة“سوليد للمقاولات” تتعاون مع عدد كبير من شركات التطوير العقارى، ومنها بالم هيلز، وإعمار مصر، وسوديك، ومنصات، والأهلى صبور، وغيرها من الشركات.

وأوضح أن الشركة تخطط للتوسع فى الأسواق الخارجية خاصة الدول العربية مثل السعودية وقطر، لزيادة حجم أعمالها وأيضًا لتصدير الخبرات التى تمتلكها الشركات المصرية للخارج.

وقال الشاذلى، إن الشركة افتتحت فرعًا لها فى الرياض بالسعودية خلال العام الجارى، وتستهدف خلال العام المقبل أن تتولى تنفيذ عدد من المشروعات بالسعودية.

كتبت: أمل سعداوى