ليبيا تستعد لتوفير 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2035

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت السفارة الأمريكية أن توفر ليبيا 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2035، معتبرة أن هذا التحول سيمثل خطوة اقتصادية استراتيجية.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تدوينة نشرها تليفزيون الوسط الليبي – إن ليبيا تبنت استراتيجيتها الوطنية الأولى للطاقة المتجددة في أكتوبر الماضي بدعم كبير من سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وأوضحت السفارة الأمريكية أنه وفقًا للاستراتيجية، ستوفر ليبيا على الأقل 20٪ من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2035))، متوقعة أن ((هذا التحول سيمثل أيضًا خطوة اقتصادية استراتيجية، لأن دعم الطاقة في ليبيا يمثل 30% من الإنفاق الحكومي سنويًا.

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