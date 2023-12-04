هل تتأثر الحملات الترويجية لسياحة اليخوت بسبب الحرب على غزة؟

تعكف الحكومة ممثلة فى وزارة النقل وبعض الجهات المعنية على العمل نحو تغيير وجهة سياحة الأثرياء ( اليخوت) إلى الشواطىء المصرية، وتم اتخاذ عددا من الإجراءات التى تشتمل على حوافز جذب خلال النصف الثانى من العام الجارى، فهل سيكون للأحداث الجارية بغزة أثراً على تقدم الخطط الترويجية للمشروع؟

النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قالت إن الحرب على غزة لم تلقى بظلالها على“سياحة اليخوت” بساحل البحر الأحمر، موضحه أن الخطة التى تنتهجها الدولة لجذب سياحة اليخوت تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة.

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لفتت إلى أن الحكومة مازالت تتبنى خطة الترويج لسياحة اليخوت على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط ، وتعتزم التعاقد مع شركة عالمية للترويج لهذه السياحة، مؤكدة أن ساحل البحر الأحمر آمن تماما ويشهد تواجد العديد من السياح من جميع دول العالم، ولم تتأثر مصر بالحرب على قطاع غزة خاصة.

أشارت إلى أن مصر استقبلت أكثر من 6 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2023 وهو أعلى معدل سجلته خلال هذه الفترة فى تاريخها ويتوقع أن تستقبل 13 مليون سائح مع نهاية العام الحالى.

اللواء حمدى الشامى وكيل أول وزارة السياحة السابق، قال إن سياحة اليخوت تعد من السياحات الموسمية التى تساهم فى جلب العملة الأجنبية وتعزيز الاحتياطى النقدى فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية، مؤكدا عدم تأثرها بما يدور بالغلاف الحدودى مع فلسطين وحادث البحر الأحمر الأخير فى طابا الذى يعد عابراً ولن يتكرر.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة توفير التمويل اللازم لتلك السياحة لتعظيم إيراداتها وتوحيد جهات استصدار تراخيصها وتوفير التسهيلات اللازمة التى تضمن لكل رواد سياحة الأثرياء الترفيه المطلق والخروج من عباءة الروتين فى إنهاء الإجراءات.

من جانبه، يرى طونى غزال رئيس غرفة الفنادق بالاسكندرية والساحل الشمالى، أن هناك تأثير واضح للأحداث على السياحة على ساحل البحر الأحمر، مؤكدا على أن رواد اليخوت لن يجازفوا بالدخول لتلك المنطقة على الأقل فى الوقت الحالى .

وأضاف غزال أن مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم تشهد استقرار سياحى، مؤكدا على أنه إذا كان هناك تأثير حدث خلال الفترة الماضية فكان على معدلات الحجوزات فى المدن القريبة من الحدود وهى طابا ونويبع والعريش.

وأوضح أن هناك خمول لنشاط سياحة اليخوت فى فصل الشتاء وهذا يصادف الحرب الجارية الآن، ويصب ذلك فى صالح عدم تأثر خطط تعظيم هذا المجال فى مصر.

ولفت إلى أنه من المتوقع إطلاق مجموعة من الحملات الدعائية بعدد من الأسواق الأجنبية المهتمة بسياحة الأثرياء بجانب المشاركة فى عدد من المعارض السياحية الدولية خلال الأشهر المقبلة، لاسيما أن مصر قدمت العديد من التسهيلات التى توفر تبسيط الإجراءات الخاصة بها والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

وقال النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه من الطبيعى أن يتأثر القطاع السياحى بالحرب لكن هذا التأثير لن يكون كبير ولن يمتد إلى جميع المقاصد السياحية المصرية، وبشأن سياحة اليخوت توقع الصعيدى أنه لن يكون هناك تراجع فى معدل الحجوزات السياحية على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط .

وأوضح أن مصر تمضى فى خطتها الترويجية لسياحة اليخوت وتستهدف زيادة حصتها من هذه السياحة الترفيهية من خلال إنشاء مراين عالمية على ساحلى البحر الأحمر والأبيض المتوسط، وإنشاء نافذة رقمية لسرعة إصدار الموافقات اللازمة وتحصيل رسوم التراكى كما اتخذت قرارا بمد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادى اليخوت الأجنبية لمدة 3 أشهر.

وخلال الأيام الماضية، جددت وزارة النقل نشر الإجراءات الخاصة بوصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل مصر، تنفيذا لخطة تعظيم سياحة اليخوت فى مصر.

وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات، وتتولى وزارة النقل، وتحديدا قطاع النقل البحرى، بإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، وهذه النافذة هى عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة، وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل، مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال.

وتشمل الإجراءات الجديدة إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونيا من خلال النافذة بالدولار الأمريكى.