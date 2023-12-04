((التموين)) تضخ 2500 طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية خلال 10 أيام

MENAFN - Al-Borsa News) قال علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الوزارة ضخت فى المجمعات الاستهلاكية بداية من 25 من شهر نوفمبر الماضى وحتى أول أمس الأحد 2500 طن سكر، من خلال 1400 فرع بهدف زيادة المعروض واستقرار السوق.

أضاف أن الوزارة تهدف لتغطية احتياجات جميع المحافظات من السكر وقد تم الاجتماع مع المحافظين والاتفاق على إبلاغ الوزارة باحتياجات كل محافظة وتم توفير 100 طن سكر لـ3 محافظات ويتم صرف احتياجات المحافظات من خلال فروع شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة والشوادر التابعة لولاية كل محافظة بـ27 جنيها للكيلو.

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أوضح أنه تم الاتفاق مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات علي حصر شركات القطاع الصناعي وصرف احتياجاتهم من السكر وتوفير أى كميات يتم الإبلاغ بها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

لفت إلى أن هذا بخلاف الكميات التي يتم ضخها فى السلاسل التجارية بجانب طرح 80 ألف طن شهريًا من السكر من خلال جلسات البورصة السلعية بمعدل 20 ألف طن فى الجلسة الواحدة بما يضمن وصوله للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.

ذكر أن الوزارة توفر كمية تقدر بـ65 ألف طن شهريا للبطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة يستفيد من خلالها 64 مليون مواطن .