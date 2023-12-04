((التموين)) تضخ 2500 طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية خلال 10 أيام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الوزارة ضخت فى المجمعات الاستهلاكية بداية من 25 من شهر نوفمبر الماضى وحتى أول أمس الأحد 2500 طن سكر، من خلال 1400 فرع بهدف زيادة المعروض واستقرار السوق.
أضاف أن الوزارة تهدف لتغطية احتياجات جميع المحافظات من السكر وقد تم الاجتماع مع المحافظين والاتفاق على إبلاغ الوزارة باحتياجات كل محافظة وتم توفير 100 طن سكر لـ3 محافظات ويتم صرف احتياجات المحافظات من خلال فروع شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة والشوادر التابعة لولاية كل محافظة بـ27 جنيها للكيلو.
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أوضح أنه تم الاتفاق مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات علي حصر شركات القطاع الصناعي وصرف احتياجاتهم من السكر وتوفير أى كميات يتم الإبلاغ بها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
لفت إلى أن هذا بخلاف الكميات التي يتم ضخها فى السلاسل التجارية بجانب طرح 80 ألف طن شهريًا من السكر من خلال جلسات البورصة السلعية بمعدل 20 ألف طن فى الجلسة الواحدة بما يضمن وصوله للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.
ذكر أن الوزارة توفر كمية تقدر بـ65 ألف طن شهريا للبطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة يستفيد من خلالها 64 مليون مواطن .
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