منتخبنا الوطني للبيسبول يتألق في ظهوره الأول ببطولة آسيا ويتجاوز هونغ كونغ

MENAFN - Palestine News Network ) تايبيه/PNN- حقق منتخبنا الوطني للبيسبول، اليوم الإثنين، بداية لافتة في انطلاق مشاركته في بطولة أمم آسيا باللعبة التي تستضيفها الصين تايبيه.

وجاء فوز منتخبنا على حساب منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3-1، في أول مشاركة في تاريخه في البطولة الآسيوية التي يشارك فيها أبرز المنتخبات على الساحة القارية، كاليابان، وكوريا الجنوبية، والبلد المستضيف الصين تايبيه.

واستعد منتخبنا لهذه البطولة، على مدار الأشهر المنصرمة، تحت إشراف المدرب آزي غيليان "جونيور"، والدائرة الفنية، وفق خطة هدفت إلى تطوير الأداء والظهور بالمستوى المطلوب في المحفل القاري.

وحظي منتخبنا الوطني للبيسبول، بمتابعة واهتمام من المشاركين والحاضرين، أثناء رفعه العلم الفلسطيني في حفل افتتاح بطولة آسيا للبيسبول.

ويشارك منتخبنا للمرة الأولى في بطولة آسيا، بعد النتائج الإيجابية التي حققها العام الجاري 2023، بانتزاعه فضية بطولة غرب آسيا للبيسبول في شهر فبراير/ شباط المنصرم، التي جرت في باكستان.

كما واجه منتخبنا في لقاء دولي مصنف، نظيره الباكستاني في شهر آب/ أغسطس المنصرم، وتغلّب عليه بنتيجة 5-3، ليقفز 12 مركزاً في تصنيف الاتحاد الدولي الأخير، ويحل في المركز الـ53، بعد أن كان في الـ65.