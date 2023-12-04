منتخبنا الوطني للبيسبول يتألق في ظهوره الأول ببطولة آسيا ويتجاوز هونغ كونغ

(MENAFN
- Palestine News Network )
تايبيه/PNN- حقق منتخبنا الوطني للبيسبول، اليوم الإثنين، بداية لافتة في انطلاق مشاركته في بطولة أمم آسيا باللعبة التي تستضيفها الصين تايبيه.
وجاء فوز منتخبنا على حساب منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3-1، في أول مشاركة في تاريخه في البطولة الآسيوية التي يشارك فيها أبرز المنتخبات على الساحة القارية، كاليابان، وكوريا الجنوبية، والبلد المستضيف الصين تايبيه.
واستعد منتخبنا لهذه البطولة، على مدار الأشهر المنصرمة، تحت إشراف المدرب آزي غيليان "جونيور"، والدائرة الفنية، وفق خطة هدفت إلى تطوير الأداء والظهور بالمستوى المطلوب في المحفل القاري.
وحظي منتخبنا الوطني للبيسبول، بمتابعة واهتمام من المشاركين والحاضرين، أثناء رفعه العلم الفلسطيني في حفل افتتاح بطولة آسيا للبيسبول.
ويشارك منتخبنا للمرة الأولى في بطولة آسيا، بعد النتائج الإيجابية التي حققها العام الجاري 2023، بانتزاعه فضية بطولة غرب آسيا للبيسبول في شهر فبراير/ شباط المنصرم، التي جرت في باكستان.
كما واجه منتخبنا في لقاء دولي مصنف، نظيره الباكستاني في شهر آب/ أغسطس المنصرم، وتغلّب عليه بنتيجة 5-3، ليقفز 12 مركزاً في تصنيف الاتحاد الدولي الأخير، ويحل في المركز الـ53، بعد أن كان في الـ65.
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