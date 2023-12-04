-->

Tuesday, 05 December 2023 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة فلسطيني بالشلل بعد حادثة إطلاق النار في :فيرمونت

12/4/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أكدت عائلة الشاب هشام عورتاني، أحد الطلاب الجامعيين الثلاثة من أصل فلسطيني، الذين تعرضوا لإطلاق نار في ولاية فيرمونت الأميركية أواخر الشهر الماضي، أن ابنها أصيب بالشلل من الصدر حتى القدمين؛ بسبب أن رصاصة استقرت في عموده الفقري.

وكان
عورتاني (20 عاما)، الذي يدرس في جامعة براون، ونشأ في الضفة الغربية المحتلة ويحمل جنسية أميركية، يتجول مع اثنين من أصدقائه بالقرب من حرم جامعة فيرمونت في بيرلينغتون يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أطلق جيسون إيتون (48 عاما) النار عليهم من مسدسه في جريمة يُشتبه أنها ارتُكبت بدافع الكراهية، وفقا لتقارير الشرطة.

ومن المتوقع أن يتعافى تماما رفيقاه تحسين علي أحمد، الطالب في جامعة "هارفارد"
في بنسلفانيا، وكنان عبد الحميد، الطالب في جامعة ترينيتي في كونيتيكت.

MENAFN04122023000205011050ID1107533493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث