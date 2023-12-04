إصابة فلسطيني بالشلل بعد حادثة إطلاق النار في :فيرمونت

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أكدت عائلة الشاب هشام عورتاني، أحد الطلاب الجامعيين الثلاثة من أصل فلسطيني، الذين تعرضوا لإطلاق نار في ولاية فيرمونت الأميركية أواخر الشهر الماضي، أن ابنها أصيب بالشلل من الصدر حتى القدمين؛ بسبب أن رصاصة استقرت في عموده الفقري.
وكان
عورتاني (20 عاما)، الذي يدرس في جامعة براون، ونشأ في الضفة الغربية المحتلة ويحمل جنسية أميركية، يتجول مع اثنين من أصدقائه بالقرب من حرم جامعة فيرمونت في بيرلينغتون يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أطلق جيسون إيتون (48 عاما) النار عليهم من مسدسه في جريمة يُشتبه أنها ارتُكبت بدافع الكراهية، وفقا لتقارير الشرطة.
ومن المتوقع أن يتعافى تماما رفيقاه تحسين علي أحمد، الطالب في جامعة "هارفارد"
في بنسلفانيا، وكنان عبد الحميد، الطالب في جامعة ترينيتي في كونيتيكت.
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