إصابة فلسطيني بالشلل بعد حادثة إطلاق النار في :فيرمونت

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أكدت عائلة الشاب هشام عورتاني، أحد الطلاب الجامعيين الثلاثة من أصل فلسطيني، الذين تعرضوا لإطلاق نار في ولاية فيرمونت الأميركية أواخر الشهر الماضي، أن ابنها أصيب بالشلل من الصدر حتى القدمين؛ بسبب أن رصاصة استقرت في عموده الفقري.

وكان

عورتاني (20 عاما)، الذي يدرس في جامعة براون، ونشأ في الضفة الغربية المحتلة ويحمل جنسية أميركية، يتجول مع اثنين من أصدقائه بالقرب من حرم جامعة فيرمونت في بيرلينغتون يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أطلق جيسون إيتون (48 عاما) النار عليهم من مسدسه في جريمة يُشتبه أنها ارتُكبت بدافع الكراهية، وفقا لتقارير الشرطة.

ومن المتوقع أن يتعافى تماما رفيقاه تحسين علي أحمد، الطالب في جامعة "هارفارد"

في بنسلفانيا، وكنان عبد الحميد، الطالب في جامعة ترينيتي في كونيتيكت.