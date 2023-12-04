رئيس الوزراء البلجيكي: عدد القتلى المدنيين في غزة غير مسبوق

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- وصف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة بأنه "غير مسبوق"، مشيرا إلى أن تدمير مجتمع وأرض بأكملها لا يمكن أن يكون حلا للوضع.

وقال دي كرو في حديث لصحيفة "Financial Times": "لا يمكن أن يكون الهدف أبدا تدمير مجتمع بأكمله، أو تدمير منطقة بأكملها. لا يمكن أن يكون ذلك الحل أبدا... لا نريد أن يقتل المزيد من المدنيين"، واصفا عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة بأنه "غير مسبوق".

ودعا إسرائيل لعمل ما بوسعها لوقف قتل السكان المدنيين في قطاع غزة واحترام القانون الدولي في إجراء عملياتها ضد حركة حماس".

وتابع: "أعتقد أن هذه الكلمات صحيحة"، مشددا على ضرورة "إعادة بعض الإنسانية إلى المناقشة".

وذكرت صحيفة "Financial Times"، أن إدانات دي كرو السابقة بشأن مقتل المدنيين في قطاع غزة لمقتل مدنيين خلال زيارة لإسرائيل مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز أثارت غضب إسرائيل وأدت إلى خلاف دبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، سابقا، إنه سيتم استدعاء سفيري بلجيكا وإسبانيا إلى وزارة خارجية البلاد بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره البلجيكي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وردا على انتقادات من إسرائيل قال دي كرو إن بلاده تدين الإرهاب وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس في إطار الأعراف الدولية وتعارض قتل المدنيين على يد طرفي الصراع.

