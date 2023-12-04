الاحتلال يعتقل 48 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 48 مواطنا من محافظات الضفة، بينهم طلاب جامعات.

فمن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا من

مخيم

الدهيشة

جنوبا وهم: نبأ عمر الصيفي (30 عاما)، وشقيقه يزن (29 عاما)، وناجي أحمد عودة (62 عاما) ونجله مراد (37 عاما)، ومحمد خالد الخمور (27 عاما)، وغسان إبراهيم زواهرة (40 عاما)، وراجي أحمد عودة (58 عاما)، ويوسف نمر جفال (19 عاما)، وفادي شحادة، وأحمد عثمان وقاد، وعنان خليل الجعفري (36 عاما)، ومحمد خالد الجعفري (33 عاما)، ومحمد باسم اللحام (21 عاما)، ومحمد وجيه فرارجة، وأحمد سامي فرارجة.

ومن أريحا، اعتقل الاحتلال عشرة شبان وهم: المعتقل المحرر محمد سليمان خلف عواجنة، وحمادة بلهان من المدينة، وأحمد إبراهيم أبو شرار، ونجله إبراهيم، ومحمد عمر زهير عقل، وصهيب أبو شرار من مخيم عين السلطان، ويزيد محمد، وعبد غازي ياغي، وأحمد ياغي من مخيم عقبة جبر، وأنور أبو جودة من قرية الجفتلك شمالا.

ومن رام الله، اعتقلت كلا من: مجد جمال ناصر ملح، وخالد أحمد ناصر ملح، وأيمن تيسير محمود أبو زايد من قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، وناصر جمعة نوفل (55 عاما)، والشاب جمعة ياسر نوفل (19 عاما) من قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، ونضال عياد ونجله ريان، من بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب مصلح محمد شعبان أبو شعير (34 عاما)، من مخيم الجلزون شمالا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: ورد عماد زكارنة، وعبد الرحمن أحمد زكارنة، ومهدي صلاح

الحيفاوي، ومحمد سوقية، وعدوان سليم ولد علي سليط، ونزار ماهر تركمان، من مدينة جنين، وزياد عادل أبو علي، وعادل سامي أبو علي، ومحمد جبور ملالحة من بلدة سيلة الظهر، وأحمد أنور عليات من قرية دير أبو اضعيف شمال شرق جنين.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة طلاب جامعيين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة وهم: سليمان يوسف عريبة، ومحمد كسواني، وعدي رضوان بدر، وأحمد نعيم عياد. كما اعتقلت الشاب عمران الفحام من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.