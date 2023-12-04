الاحتلال يعتقل 48 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 48 مواطنا من محافظات الضفة، بينهم طلاب جامعات.
فمن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا من
مخيم
الدهيشة
جنوبا وهم: نبأ عمر الصيفي (30 عاما)، وشقيقه يزن (29 عاما)، وناجي أحمد عودة (62 عاما) ونجله مراد (37 عاما)، ومحمد خالد الخمور (27 عاما)، وغسان إبراهيم زواهرة (40 عاما)، وراجي أحمد عودة (58 عاما)، ويوسف نمر جفال (19 عاما)، وفادي شحادة، وأحمد عثمان وقاد، وعنان خليل الجعفري (36 عاما)، ومحمد خالد الجعفري (33 عاما)، ومحمد باسم اللحام (21 عاما)، ومحمد وجيه فرارجة، وأحمد سامي فرارجة.
ومن أريحا، اعتقل الاحتلال عشرة شبان وهم: المعتقل المحرر محمد سليمان خلف عواجنة، وحمادة بلهان من المدينة، وأحمد إبراهيم أبو شرار، ونجله إبراهيم، ومحمد عمر زهير عقل، وصهيب أبو شرار من مخيم عين السلطان، ويزيد محمد، وعبد غازي ياغي، وأحمد ياغي من مخيم عقبة جبر، وأنور أبو جودة من قرية الجفتلك شمالا.
ومن رام الله، اعتقلت كلا من: مجد جمال ناصر ملح، وخالد أحمد ناصر ملح، وأيمن تيسير محمود أبو زايد من قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، وناصر جمعة نوفل (55 عاما)، والشاب جمعة ياسر نوفل (19 عاما) من قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، ونضال عياد ونجله ريان، من بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب مصلح محمد شعبان أبو شعير (34 عاما)، من مخيم الجلزون شمالا.
ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: ورد عماد زكارنة، وعبد الرحمن أحمد زكارنة، ومهدي صلاح
الحيفاوي، ومحمد سوقية، وعدوان سليم ولد علي سليط، ونزار ماهر تركمان، من مدينة جنين، وزياد عادل أبو علي، وعادل سامي أبو علي، ومحمد جبور ملالحة من بلدة سيلة الظهر، وأحمد أنور عليات من قرية دير أبو اضعيف شمال شرق جنين.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة طلاب جامعيين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة وهم: سليمان يوسف عريبة، ومحمد كسواني، وعدي رضوان بدر، وأحمد نعيم عياد. كما اعتقلت الشاب عمران الفحام من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
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