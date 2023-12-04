مصرع طفل بعيار ناري في ضواحي القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/لقي طفل يبلغ من العمر 5 أعوام مصرعه، مساء اليوم الإثنين، جراء إصابته بعيار ناري في بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس.
وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول طفل لمجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة بسبب إصابته بعيار ناري، وقد أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، وعلى إثرها تحركت قوة من فرع المباحث العامة والأدلة الجنائية ومركز شرطة بدو للمكان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وأضاف أنه تم الاشتباه بعبث أحد أقارب الطفل بالسلاح، ما أدى لإصابته، وقد تم القبض عليه وضبط السلاح الناري .
وتابع أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على المشتبه به، إلى حين إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولا.
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