مصرع طفل بعيار ناري في ضواحي القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/لقي طفل يبلغ من العمر 5 أعوام مصرعه، مساء اليوم الإثنين، جراء إصابته بعيار ناري في بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول طفل لمجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة بسبب إصابته بعيار ناري، وقد أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، وعلى إثرها تحركت قوة من فرع المباحث العامة والأدلة الجنائية ومركز شرطة بدو للمكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضاف أنه تم الاشتباه بعبث أحد أقارب الطفل بالسلاح، ما أدى لإصابته، وقد تم القبض عليه وضبط السلاح الناري .

وتابع أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على المشتبه به، إلى حين إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولا.



